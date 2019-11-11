Netflix、HBO將積極杜絕使用者帳號轉借行為 避免影響實質營收

雖然Netflix允許同一帳號同時登入多台裝置使用，甚至允許依照訂閱方案同時在2-4台裝置上同時觀看，而本身服務也提供增加其他加同用戶成員，但目前卻更積極打擊使用者將個人帳號轉借他人使用行為。

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依照市場統計估計，因為使用者將個人帳號轉借家人、朋友使用情況，導致Netflix、HBO在內提供串流影音服務的公司每年面臨約數十億美元的營收損失，使得這些公司開始構思更多措施防止使用者將個人帳號轉借他人使用情況。

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在此之前，Netflix已經開始宣導避免將個人帳號轉借他人使用，同時也透過要求更新個人帳號密碼，或是必須透過個人手機收取驗證碼，甚至限制從其他位置登入的使用行為，而未來更可能透過臉部、指紋等生物識別方式比對是否為使用者本人登入帳號。

目前包含Netflix、HBO，以及諸如亞馬遜、迪士尼、Viacom、Comcast與Charter在內公司也先後加入杜絕使用者將個人帳號與他人共用情況，避免影響更多營收機會。

不過，如何區分使用者同時登入多台裝置，以及實際使用模式，例如帳號持有者出差至其他地方使用手機觀看，而家人則會透過電視、機上盒使用登入相同帳號的服務觀看影音內容，如果堅持限制單一帳號僅能讓個人使用的話，顯然會面臨影響原本提供服務方式，同時也會限制使用者體驗服務內容權益。

另一方面，雖然Netflix執行長Reed Hastings稍早接受訪談時表示，並不認為訂閱數量將會決定服務內容使用率，因此更應該關注用戶在服務內容實際停留使用時間，意味透過內容用戶持續觀看才是更重要部分，只是目前積極投入杜絕使用者轉借帳號行為，顯然實際訂閱使用人數還是Netflix相當看重項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》