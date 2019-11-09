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赴陸可直接用行動支付了！支付寶、微信開放海外信用卡儲值

2019-11-09 19:30電獺少女

支付寶微信支付終於開放海外信用卡儲值了 ya

莫娜我之前去大陸旅遊的時候，覺得當地行動支付超級盛行，連路邊的糖葫蘆攤車也可行動支付，不過對於不是在當地生活的人有點小麻煩，只能掏出鈔票或硬幣給店員，對方還會一臉遲疑像是心中 OS：「你怎麼還在用紙鈔？」但我們也不願意嘛，因為當地的行動支付平台都要綁定大陸身分認證帳戶 QQ 不過現在支付寶和微信支付這兩個大陸最主流的行動支付平台，正式宣布將對海外遊客開放行動支付服務！

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支付寶跟微信支原本都需要綁定大陸身分認證帳戶，主要是為了配合大陸金融體系的監管，因此海外遊客才無法使用。但支付寶率先宣布今年 11/5 日起，海外遊客在支付寶 App 就能使用自己的手機號碼註冊，不需綁定大陸手機號碼或銀行帳戶，提供支援信用卡或簽帳金融卡的服務。不過要注意的是，每次預存金額最低是 100 元人民幣，最高 2,000 元人民幣

微信支付則是計畫讓海外遊客，將銀行帳戶直接綁定在微信支付，不過微信支付和 Visa 的合作上線時間還沒有公布。對於這項開放我覺得蠻棒的，其實台灣使用行動支付的人也越來越多，莫娜我自己也是用行動支付比較多（因為比較常逛超商 XD），現在兩大平台開放海外信用卡，應該能解決不少外國旅客面對的消費難題啦

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

微信行動支付支付寶人民幣

電獺少女

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