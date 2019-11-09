赴陸可直接用行動支付了！支付寶、微信開放海外信用卡儲值

支付寶、微信支付終於開放海外信用卡儲值了 ya

莫娜我之前去大陸旅遊的時候，覺得當地行動支付超級盛行，連路邊的糖葫蘆攤車也可行動支付，不過對於不是在當地生活的人有點小麻煩，只能掏出鈔票或硬幣給店員，對方還會一臉遲疑像是心中 OS：「你怎麼還在用紙鈔？」但我們也不願意嘛，因為當地的行動支付平台都要綁定大陸身分認證帳戶 QQ 不過現在支付寶和微信支付這兩個大陸最主流的行動支付平台，正式宣布將對海外遊客開放行動支付服務！

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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支付寶跟微信支原本都需要綁定大陸身分認證帳戶，主要是為了配合大陸金融體系的監管，因此海外遊客才無法使用。但支付寶率先宣布今年 11/5 日起，海外遊客在支付寶 App 就能使用自己的手機號碼註冊，不需綁定大陸手機號碼或銀行帳戶，提供支援信用卡或簽帳金融卡的服務。不過要注意的是，每次預存金額最低是 100 元人民幣，最高 2,000 元人民幣

微信支付則是計畫讓海外遊客，將銀行帳戶直接綁定在微信支付，不過微信支付和 Visa 的合作上線時間還沒有公布。對於這項開放我覺得蠻棒的，其實台灣使用行動支付的人也越來越多，莫娜我自己也是用行動支付比較多（因為比較常逛超商 XD），現在兩大平台開放海外信用卡，應該能解決不少外國旅客面對的消費難題啦

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》