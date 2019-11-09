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Tesla執行長確認 適合一般市場的輕便貨卡電動車將正式揭曉

2019-11-09 10:08楊又肇

Tesla執行長Elon Musk稍早確認，Tesla面向一般消費者的輕便貨卡 (Pickup Truck)「Cybertruck」將在美國西岸時間11月21日揭曉。

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雖然Tesla並未實際透露「Cybertruck」具體細節，但先前Elon Musk已經在個人Twitter頁面提前「預告」此款面向一般消費市場的輕便貨卡諸多特色，例如更像未來裝甲車輛，同時也包含可容納6人乘坐、最高行駛距離達800公里等。

目前Tesla已經宣布推出多款轎車款式的電動車，同時也針對商業需求推出大型電動貨車Semi，此次預計推出的輕便貨卡則是介於大型電動貨車與一般電動轎車之間使用定位，讓使用者能在一般時候當做通勤車輛使用，同時也能滿足高承載量的載貨需求，甚至可以用來運輸另一台轎車，顯然更能滿足一般商業貨運使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

裝甲車SpaceX

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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