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美國郵局藉NVIDIA邊緣運算 郵務派送效率提昇10倍

2019-11-09 10:33楊又肇

美國郵局 (USPS)稍早宣布採用NVIDIA旗下人工智慧技術解決方案，藉由Tesla V100 GPU影像識別學習加速，搭配NVIDIA日前對外揭曉的EGX邊緣運算平台，讓整體郵務處理效率提高10倍左右。

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依照美國郵局說明，過去幾個月時間內與NVIDIA團隊合作，藉由Tesla V100 GPU進行影像識別學習加速，並且配合EGX邊緣運算平台處理大量郵務處理流程，使傳統透過人力檢視、分類的工作，可以透過電腦系統代勞提昇整體工作效率，甚至能降低包裹分類錯誤導致寄錯、寄丟情況。

在完成前期測試之後，美國郵局預計在今年底開始佈署此套系統，並且預計在2020年春季投入實際應用。而美國郵局使用的EGX邊緣運算平台，則是由HPE (Hewlett Packard Enterprise)建造。

除了與NVIDIA合作，美國郵局更與自動駕駛卡車公司TuSimple簽署合作，預計透過自動駕駛解決大量郵務派送需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

郵局

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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