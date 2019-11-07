親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

12強Live／八局下朱育賢4打數交白卷 0:5落後日本

無法給江蕙幸福！費玉清拋震撼彈「前列腺阻塞」

比爾蓋茲：若非當年這事 現今領導手機系統市場的就是Windows

2019-11-07 20:57T客邦

比爾‧蓋茲（Bill Gates）。 歐新社資料照
比爾‧蓋茲（Bill Gates）。 歐新社資料照
分享

據外媒報導，比爾‧蓋茲（Bill Gates）週三表示，如果沒有當年的美國司法部對微軟發起的反壟斷調查一事，Windows有可能成為在世界上擁有領導地位的行動作業系統

他在紐約參加《紐約時報》舉行的DealBook大會時說：「毫無疑問，那次反壟斷起訴對於微軟公司來說是一件壞事，我們原本可以將更多的精力放在手機系統的開發上，因此，如果不是因為當年的反壟斷案件，今天的消費者就不會購買安卓手機了，而是將會使用Windows Mobile系統的手機。」

儘管微軟在PC領域憑藉Windows系統佔據著主導地位，另外他們在其他一些領域也取得了領先，例如生產力軟體工具，但是在行動領域方面他們已經沒有任何機會，該公司甚至已經不再針對手機等行動裝置開發Windows系統。

蓋茲的這番話還反映了一個局面：當前大型科技企業所面臨的反壟斷案件，有可能會給這些企業造成巨大的負面影響。

進入今年第三季之後，Facebook公司成為美國眾議院、州總檢察長和司法部的反壟斷調查的對象，而Alphabet也開始收到司法部關於早期反壟斷調查的民事要求。今年稍早，美國最高法院表示蘋果iPhone用戶可以就App Store佣金對蘋果提起反壟斷訴訟。還有報導稱，歐盟於今年7月開始對亞馬遜進行反壟斷調查。

在談到微軟錯過行動作業系統這個機會的時候蓋茲說：「我們就差一點就成功了。那個時候我的注意力受到了干擾，而這種干擾導致我把事情搞砸了。」他表示，該公司發佈行動作業系統的時間晚了3個月，本來摩托羅拉會在一款手機上使用他們的系統。

Windows手機系統。 圖擷自theverge
Windows手機系統。 圖擷自theverge
分享

蓋茲先前也曾表示，他在微軟犯過的最大錯誤，就是沒有能讓Windows成為行動作業系統的領導者。

另外他也說，如果不是因為美國政府從1998年開始對微軟發起的反壟斷調查，自己也不會這麼早就退休。1975年，蓋茲與保羅‧愛倫（Paul Allen）一起開創了這家公司，之後於2000年卸任CEO一職，當時正值反壟斷案件的高峰期。

對微軟是壞事，但對其他公司不見得如此

其實蓋茲所說的，正是反壟斷法希望達到的結果。

從現在的觀點來看，我們可能不見得會認為微軟的Windows系統能夠打得過Android系統，畢竟在整個生態系上以及從這些年來微軟在Windows Mobile的發展來看，微軟在行動裝置上做的都不是很好。

但是如果我們退回到2000年，假設蓋茲沒有退休，當年Android還沒開始發展，Windows CE為首的所謂「智慧手機」在市場上也才正盛行，而賈伯斯的iPhone要等到2007年才會推出。以當年微軟霸主的地位，如果沒有反壟斷法的話，以當年「Wintel」的生態系力量，微軟的確是有機會讓這些計畫在還沒有萌芽前就把他們打入谷底。那麼，我們現在的選擇可能就只有Windows Mobile了。

如果這個前提成真的話，我們的手機可能一直到現在都將還會帶有鍵盤，或是朝向穿戴式輸入裝置發展。現在的手機品牌，將還是當年的「Wintel」體系的天下，雙A有機會在行動市場興起的時候繼續延續電腦市場的風光，Nokia可能將會一家獨大，現在可能也沒有HTC大家只知道多普達。甚至，也不會有現在擁抱開源世界的微軟，微軟應該還在強調「Linux是一種癌症」。

想一想，如果真是這樣的世界的話，豈非太過無聊？

新聞來源：theverge

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟反壟斷Windows作業系統比爾蓋茲

T客邦

《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。

相關新聞

美官員證實 陸向中東、南亞市場出售「無人機殺手」

2019-11-07 20:02

YouTube Music與Premium進軍台灣 iOS無廣告月費比Android貴！

2019-11-06 16:11

愛奇藝宣布雙11五折方案 6日正式開賣

2019-11-05 20:57

三星電子歡慶1111 史上最狂好康「1」起購手機平板

2019-11-07 17:13

KKBOX開放單一帳號可登入所有服務 新增點數回饋吸引用戶

2019-11-07 09:17

三星提供文件證實解散奧斯汀研發團隊 將轉向與Arm深度合作

2019-11-07 08:47

化玻璃為硬碟！微軟新石英儲存技術 真存了一部超人電影

2019-11-06 21:52

YouTube Music免費在台上線！Premium試用3個月0元

2019-11-06 14:53

無限上網卻降速 AT&T付18.2億和解

2019-11-06 12:51

YouTube Music免費音樂串流服務登台 智慧搜尋功能強大

2019-11-06 11:46

量子運算雲端服務Azure Quantum 微軟公布開放

2019-11-06 08:58

光陽宣布推出全新i-One DX運動版電動車 行走距離、時速均提昇

2019-11-06 08:35

光陽正式揭曉全方位性能電動街跑重機RevoNEX 預計2021年進入量產

2019-11-06 08:34

華為員工內部信 爆出科技研發員的「苦」及人資的「爽」

2019-11-05 21:41

中華電跨足VTuber產業 虛擬偶像當代言人

2019-11-05 20:03

雷射光就能駭入語音裝置！iPhone、Google Home都中鏢

2019-11-05 19:26

小米發表1億畫素手機小米CC9 Pro、首款智慧手表

2019-11-05 19:23

加入量子戰局！微軟發表雲端量子服務Azure Quantum

2019-11-05 15:29

2020年穿戴式裝置消費金額年增27% 智慧手表居冠

2019-11-05 11:05

小米證實 目標2020年以前進入日本市場

2019-11-05 09:33

小米國際部副總裁王翔：未來紅米品牌有機會在海外市場獨立推廣

2019-11-05 09:28

Facebook換上全新品牌標誌設計 強化本身識別度

2019-11-05 09:24

美國商務部透露 近期內將批准境內公司與華為恢復貿易關係

2019-11-05 09:21

改善數據中心耗電問題 微軟以巴掌大玻璃作為冷資料存放媒介

2019-11-05 09:18

二合一筆電Surface Pro 7今上市 周邊配件顏色超搶戲

2019-11-04 17:09

Google推出TensorFlow Enterprise 讓企業端能打造更豐富AI應用

2019-11-04 08:48

VMware再次挖角兩名Kubernetes技術要角 擴大雲端原生應用發展

2019-11-03 10:26

以21億美元被收購 Fitbit證實將加入Google硬體團隊

2019-11-03 10:07

Google收購Fitbit 稱「數據不做廣告用途」

2019-11-02 13:25

Apple TV+正式上線 這些人可以免費看一年

2019-11-01 22:31

繼淘寶之後 京東也揮軍加入台灣電商市場

2019-11-01 20:09

開源軟體新版本命名「解放維吾爾族」 遭中國網軍攻擊

2019-11-01 19:42

Apple TV+正式上線 台灣地區已可訂閱使用

2019-11-01 17:25

Apple Card爽買iPhone 無息分期24個月享3％現金回饋

2019-11-01 17:14

Alphabet傳提議收購Fitbit 加強穿戴裝置市場競爭能力

2019-11-01 11:48

Uber成立自有金融服務 期望以Uber Money打造全新營運模式

2019-11-01 11:47

華納對抗Netflix、蘋果 HBO Max將以每月14.99美元訂閱

2019-11-01 11:08

Waymo證實在鳳凰城開始小規模測試 全自動駕駛車輛接駁服務

2019-11-01 10:42

為了增加更多營收？Uber EATS開始在舊金山測試烹飪課程體驗項目

2019-11-01 10:33
看更多

熱門文章

比爾蓋茲：若非當年這事 現今領導手機系統市場的就是Windows

2019-11-07 20:57

華為新推出的平板裝置 儼然就是iPad Pro「分身」

2019-11-07 08:51

美官員證實 陸向中東、南亞市場出售「無人機殺手」

2019-11-07 20:02

Facebook換新LOGO Twitter創辦人暗諷「多此一舉」

2019-11-07 12:11

簡單玩／不僅拍更清楚 同時還能拍各種場景的小米Note 10

2019-11-07 09:29

新一代Xbox主機？Ubisoft至少已打造5款遊戲作品

2019-11-07 08:52

realme首間實體店華納威秀試賣 未上市配件限量搶先購

2019-11-07 13:11

以Google收錄龐大內容量為優勢 YouTube Music服務正式登台

2019-11-07 09:12

KKBOX開放單一帳號可登入所有服務 新增點數回饋吸引用戶

2019-11-07 09:17

香港工程師揭密 Facebook可能推出人臉識別登入功能

2019-11-07 09:03

三星提供文件證實解散奧斯汀研發團隊 將轉向與Arm深度合作

2019-11-07 08:47

三星電子歡慶1111 史上最狂好康「1」起購手機平板

2019-11-07 17:13

品牌廠加入雙11戰局 三星、宏達電推優惠

2019-11-07 17:18

台灣大「雙11」加碼 iPhone下殺再折3,000元

2019-11-07 17:57

促進正向市場競爭 美國聯邦通訊委員會正式批准T-Mobile、Sprint合併

2019-11-07 08:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top