比爾蓋茲：若非當年這事 現今領導手機系統市場的就是Windows
據外媒報導，比爾‧蓋茲（Bill Gates）週三表示，如果沒有當年的美國司法部對微軟發起的反壟斷調查一事，Windows有可能成為在世界上擁有領導地位的行動作業系統。
他在紐約參加《紐約時報》舉行的DealBook大會時說：「毫無疑問，那次反壟斷起訴對於微軟公司來說是一件壞事，我們原本可以將更多的精力放在手機系統的開發上，因此，如果不是因為當年的反壟斷案件，今天的消費者就不會購買安卓手機了，而是將會使用Windows Mobile系統的手機。」
儘管微軟在PC領域憑藉Windows系統佔據著主導地位，另外他們在其他一些領域也取得了領先，例如生產力軟體工具，但是在行動領域方面他們已經沒有任何機會，該公司甚至已經不再針對手機等行動裝置開發Windows系統。
蓋茲的這番話還反映了一個局面：當前大型科技企業所面臨的反壟斷案件，有可能會給這些企業造成巨大的負面影響。
進入今年第三季之後，Facebook公司成為美國眾議院、州總檢察長和司法部的反壟斷調查的對象，而Alphabet也開始收到司法部關於早期反壟斷調查的民事要求。今年稍早，美國最高法院表示蘋果iPhone用戶可以就App Store佣金對蘋果提起反壟斷訴訟。還有報導稱，歐盟於今年7月開始對亞馬遜進行反壟斷調查。
在談到微軟錯過行動作業系統這個機會的時候蓋茲說：「我們就差一點就成功了。那個時候我的注意力受到了干擾，而這種干擾導致我把事情搞砸了。」他表示，該公司發佈行動作業系統的時間晚了3個月，本來摩托羅拉會在一款手機上使用他們的系統。
蓋茲先前也曾表示，他在微軟犯過的最大錯誤，就是沒有能讓Windows成為行動作業系統的領導者。
另外他也說，如果不是因為美國政府從1998年開始對微軟發起的反壟斷調查，自己也不會這麼早就退休。1975年，蓋茲與保羅‧愛倫（Paul Allen）一起開創了這家公司，之後於2000年卸任CEO一職，當時正值反壟斷案件的高峰期。
對微軟是壞事，但對其他公司不見得如此
其實蓋茲所說的，正是反壟斷法希望達到的結果。
從現在的觀點來看，我們可能不見得會認為微軟的Windows系統能夠打得過Android系統，畢竟在整個生態系上以及從這些年來微軟在Windows Mobile的發展來看，微軟在行動裝置上做的都不是很好。
但是如果我們退回到2000年，假設蓋茲沒有退休，當年Android還沒開始發展，Windows CE為首的所謂「智慧手機」在市場上也才正盛行，而賈伯斯的iPhone要等到2007年才會推出。以當年微軟霸主的地位，如果沒有反壟斷法的話，以當年「Wintel」的生態系力量，微軟的確是有機會讓這些計畫在還沒有萌芽前就把他們打入谷底。那麼，我們現在的選擇可能就只有Windows Mobile了。
如果這個前提成真的話，我們的手機可能一直到現在都將還會帶有鍵盤，或是朝向穿戴式輸入裝置發展。現在的手機品牌，將還是當年的「Wintel」體系的天下，雙A有機會在行動市場興起的時候繼續延續電腦市場的風光，Nokia可能將會一家獨大，現在可能也沒有HTC大家只知道多普達。甚至，也不會有現在擁抱開源世界的微軟，微軟應該還在強調「Linux是一種癌症」。
想一想，如果真是這樣的世界的話，豈非太過無聊？
新聞來源：theverge
《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》
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