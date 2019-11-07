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美官員證實 陸向中東、南亞市場出售「無人機殺手」

2019-11-07 20:02INSIDE

中國的殺手機器人已經開始走進中東、南亞市場了。

▲Photo Credit: 擷取自官網，為「河豚 A2」型號
▲Photo Credit: 擷取自官網，為「河豚 A2」型號
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根據 Futurism 和 Defense One 報導，美國官員證實，一間名為「紫燕」（Ziyan）的中國大陸公司正積極向國際買家銷售旗下的「河豚 A3」（Blowfish A3）產品，這是一款內建機關槍、外形像自動直升機的無人機，用在軍事領域可作為無人機殺手。

紫燕旗下機器人的主攻客戶，是位於中東的沙烏地阿拉伯以及南亞的巴基斯坦，但目前在紫燕的官網上還看不到這款無人機殺手產品，只能看到與它款式類似的「河豚 A2」（Blowfish A2）。

▲Photo Credit: 擷取自紫燕官網
▲Photo Credit: 擷取自紫燕官網
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其實中國大陸政府已在殺手機器人貿易領域扎穩基礎。美國國防部長 Mark Esper 指出，中國武器製造商目前正對外銷售擁有自主能力的無人機，其中部分機種甚至具備致命攻擊能力；而他也批評跨國企業過去有意、無意地提供中國企業發展不道德的 AI 人工智慧應用，才會導致這樣的情況。

諷刺的是，不只中國大陸，不少軍事科技產品主要參與國家（例如：俄羅斯、美國）也都在積極開發殺手機器人。如果中國機器人公司紫燕所推出的無人機的確具備前述功能和特色，在這場「殺手機器人競賽」上，中國或許已經領先一步。

之前，歐洲議會曾經通過一項決議，要求國際禁止殺人機器人，但兩大軍事強國俄羅斯和美國則反對這項禁令，南韓和以色列也投下反對票。因為現在對「殺手機器人」的定義還很模糊，如果按照目前定義來看，現在許多軍事武器系統（例如：飛彈）都可以被歸類為殺手機器人。

評論認為，雖然過去早有不少國家、業者投入研發這類殺人機器人，但當這項新科技產品開始正式進入市場貿易，就像是打開潘朵拉的盒子，恐怕代表我們即將進入殺手機器人時代。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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