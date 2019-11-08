Adobe用人工智慧技術 將聲音中各類雜音一鍵消除

此次在MAX 2019的「sneaks」試驗功能預覽活動中，Adobe表示將以Project Awesome Audio的新試驗功能，透過Sensei AI人工智慧技術將聲音內容中的雜音消除。

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此項功能有點像是一鍵消除影片中特定物件的使用概念，只是這次消除對象變成是聲音內容中的雜訊。

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由Adobe研究院專家Zeyu Jin，以及普林斯頓大學電腦科學所博士研究生Jiaqi Su一同打造，同時原名是以「One-Button Audio Awesomization」為稱的Project Awesome Audio，主要是藉由Sensei AI人工智慧技術自動判斷合適軟體工具，將聲音內容中被判斷為雜訊部分濾除，甚至可以乾淨地將人聲從繁雜聲音內容中抽離。

在現場藉由筆電內建麥克風收音內容作為示範，理論上以這樣的收音品質無法記錄太清晰的聲音內容，但是透過Project Awesome Audio則是可以在短短幾秒內將雜訊去除，甚至可以將錄音過程中移動造成收音效果不穩定，同時讓雜訊忽大忽小的情況作改善，並且在去除雜訊之後使人聲調整到最佳狀況。

由於目前此項功能還是處於試驗階段，因此暫時還無法確認此項功能是否會實際出現在Creative Cloud服務，甚至是否會正式推出都還無法確認，但顯然將會帶來相當大的應用發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》