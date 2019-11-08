Adobe、Twitter與紐約時報攜手打擊數位造假新聞

雖然過往強調「有圖有真相」，藉由照片佐證方式加強新聞可信度，但在現今數位影像處理技術，以及在人工智慧技術加乘情況下，就算是高解析影片內容都有可能造假，使得不少人開始擔心假新聞氾濫問題。

在這樣的情況下，Adobe稍早在MAX 2019期間宣布將與Twitter、紐約時報攜手合作，預計透過內容真實性計畫 (Content Authenticity Initiative)打擊數位造假新聞內容。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

分享 facebook

由提供數位創作工具的Adobe、提供線上社群平台服務的Twitter，以及提供新聞內容傳播的紐約時報合組聯盟，藉由提出內容真實性計畫吸引更多單位加入合作，希望能透過科技方式建立數位內容驗證標準，讓新聞報導內容真偽可以更容易被檢視、判斷。

Adobe認為，假新聞內容廣泛流傳的情況，其實提供創作工具、社群平台與內容傳播的單位都有責任，因此希望藉由推動此項計畫消弭假新聞所產生影響。

以Adobe的立場來看，既然數位內容可以透過軟體工具方式進行創作，某種程度上也能透過逆向操作方式判斷數位內容是否涉及造假，同時也能以此標示新聞內容可信度。

不過，目前這樣的想法還面臨不少挑戰，例如並非所有造假內容都是透過Adobe旗下工具產生，甚至有些內容修飾僅只是為了讓新聞畫面變得更好看，如何進一步判斷此類內容，可能還是需要仰賴更多單位資源加入，才有機會藉由合作判斷哪些內容造假。

除了透過工具方式判斷新聞內容是否造假，Adobe也期望加入合作的社群平台、媒體單位也能正視假新聞所產生影響，因此期望能推動共同標準協助識別、標示假新聞內容，進而加快消弭假新聞所帶來影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》