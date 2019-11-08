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Google希望藉由點數回饋 增加Google Play Store使用下載率

2019-11-08 11:37楊又肇

為了吸引更多人加入使用Google Play Store服務，Google稍早宣布將於下週開始推行名為Google Play Points的點數累積計畫，讓使用者能透過在Google Play Store消費活動獲得點數，而這些點數即可當做Google Play Store內消費使用，或是用於購買in-App付費內容。

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除了讓使用者透過在Google Play Store消費活動累積點數，同時也能累積不同等級，藉此換取更高點數回饋比例，例如銅級每花費1美元即可回饋1美元等值點數，而銀級則可回饋1.1倍等值點數，金級與白金級則有更高回饋比例。此外，透過參與特定活動，例如下載安裝Google推廣的App內容，將可獲得額外更高點數。

類似的點數回饋計畫，先前三星也已經套用在旗下Samsung Pay服務，讓使用者能透過每次消費累積回饋點數，並且透過升等以更高回饋比例獲取更多點數。

不過，Google也說明使用者所累積點數最多可維持1年有效，此外也無法將個人持有點數轉讓給他人，同時也無法將點數兌換為現金，而當前所維持等級也會因為太久沒有消費而退回前一等級，藉此刺激使用者持續在Google Play Store進行消費。

藉由點數回饋方式刺激使用比例，目前已經是相當常見的推廣模式，預期Google將能以此模式吸引使用者下載特定推廣App或服務，藉此讓Google Play Store消費下載行為更加活躍。

目前此項點數回饋計畫僅先在美國、南韓與日本推行，同時不同地區的使用限制也會略有差異，而預期未來Google也會針對更多Google Play Store服務使用率明顯較高地區推行此項計畫，但應該也會視初期推行此項計畫的國家地區實際反饋結果而定。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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