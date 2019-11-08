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博通不僅買下賽門鐵克企業端安全業務 更拿下其品牌名稱

2019-11-08 11:42楊又肇

在日前重啟收購談判之後，博通終於確認以107億美元價格完成收購賽門鐵克企業端安全業務。

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同時，由於此次收購項目包含賽門鐵克品牌名稱使用權，因此未來賽門鐵克剩餘業務將更名使用原本針對消費安全市場業務推廣品牌－諾頓 (Norton)，並且與原先收購安全軟體LifeLock品牌名稱合併，成為聚焦消費市場安全防護軟體發展的全新公司Norton LifeLock。

原本博通有意以超過220億美元價格收購賽門鐵克，但在盡職調查 (due diligence)之後，博通卻將出價從原本每股28.25美元調整為27.25美元，使得賽門鐵克對於博通出價收購事宜產生猶豫，最終導致此筆交易以失敗告終。

但隨後則是重啟雙方收購談判，最終以縮減為107億美元價格完成收購，並且一併取得賽門鐵克品牌名稱使用權，未來將歸屬博通旗下賽門鐵克企業安全部門，並且由原本賽門鐵克安全業務總經理Art Gilliland繼續擔任領導職位，同時也將成為博通資深副總裁之一。

不少人對於博通收購賽門鐵克企業安全業務感到質疑，實際上市因為博通近年開始擴展面向企業使用的雲端解決方案市場發展，因此透過收購方式取得企業安全防護軟體技術，相比從零開始建造所需花費成本更低，因此收購賽門鐵克企業安全業務，顯然成為博通一樁「划算」交易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

賽門鐵克博通軟體

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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