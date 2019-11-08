蘋果跟進投資25億美元 要改善加州住房問題

除了Google日前說明於舊金山灣區投資10億美元，藉此改善在地住房等問題，蘋果稍早也表示將以25億美元資金協助改善加州住房問題。

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依照蘋果聲明，預計投資的25億美元金額中，將以10億美元作為與加州政府共同管理資金，主要用在投資因經費而延遲或停滯動工的住房建設項目，而另外10億美元部分則會用於由加州政府營運的專項基金，將針對學校教師、醫院護理人員、警察、消防等職業人員提供首次購房補助，其餘5億美元則將用於改善蘋果總部鄰近地區的住房需求。

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蘋果執行長Tim Cook在接受採訪時表示，希望能藉由此項投資改善加州住房問題。

由於Google、蘋果在內科技公司持續在加州地區擴展辦公範圍，使得加州越來越多住房價格持續攀漲，同時也連帶使得當地消費增加，導致原本在地居民無法承擔日益增長的房價，以及持續上漲的日常開銷，造成原本居民必須搬離原本居住地點，甚至必須透過露營車等方式解決居住問題。

除了Google日前已經宣布提撥10億美元資金改善加州住房問題，包含Facebook在內科技廠商也開始設法協助改善日益增長的住房需求，而亞馬遜創辦人Jeff Bezos與其前妻以20億美元資助非營利組織，藉此協助改善加州無家可歸遊民問題。

而蘋果的作法則是協助建商能順利完成停滯的住房建設，藉此增加加州住房數量，同時也透過與政府單位合作，讓更多特定職業人員可以獲得首次購房補助保障，另外也計畫採購加州聖荷西北部約價值3億美元的255英畝土地，預計協助建造約3800處住房資源，並且分別像灣區住房基金捐贈1.5億美元，同時也向另一個公私合營的住房非營利組織Destination: Home投資5000萬美元，藉此改善加州住房問題。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》