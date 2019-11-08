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foodpanda加入生鮮雜貨外送市場競爭 與大型量販家樂福合作

2019-11-08 13:23楊又肇

繼日前Uber Eats與全家便利商店合作商品外送，並且在後續增加與c!ty’super合作高檔生鮮品外送服務，foodpanda稍早也宣布推出全新「熊貓商城」服務，藉此加入生鮮雜貨外送市場競爭。

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目前先以試營運方式上線運作的「熊貓商城」服務，將與將近150個店家合作，提供外送商品類別涵蓋生活日用品、生鮮食材、藥妝及寵物用品，並且提供1小時內可送達服務。

「熊貓商城」服務預計先在台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭在內12個縣市上線運作，同時合作店家包含「日藥本舖」、「小三美日」，以及知名肉品專賣店「法蘭克肉舖子」、有機健康食品店「棉花田」，另外包含「宜家寵物生活館」、「旺城寵物」等寵物用品店家也在合作名單上，預計11月中還會加入量販通路「家樂福」，藉此增加更便利的日常用品外送服務。

首波上線商品多達300個品項，包含零食、即食商品、熟食、生鮮蔬果肉類及日常生活必需用品，尤其接下來與「家樂福」的合作，不僅帶來更便利的日常生活用品代購服務，更代表未來大型量販店與外送服務結合之下，將能吸引更多平常不方便在上下班時間採購生鮮、日常用品的上班族使用。

除了宣布推出全新生鮮雜貨外送服務，藉此擴展更大發展機會，foodpanda更宣布從即日起至11月底，透過「熊貓商城」服務訂購生鮮雜貨商品將全面免服務費，甚至將在11月11日至11月底提供在「熊貓商城」服務下單時，於結帳過程輸入優惠碼「BUY88」，即可獲得3次商品總額88折優惠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

家樂福美食外送

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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