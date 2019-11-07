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三星提供文件證實解散奧斯汀研發團隊 將轉向與Arm深度合作

2019-11-07 08:47楊又肇

三星不久前傳出準備解散位於美國德州奧斯汀研發中心的CPU設計團隊消息後，從三星稍早向提供德州勞動委員會的相關文件顯示，預計會在今年底正式解散位於奧斯汀的半導體工廠研發中心，其中將裁撤約290名研發相關職位員工。

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三星稍早在回應說法中證實此項決定不過，目前在奧斯汀半導體工廠任職的3000名三星員工則不會受到裁員影響，但將會盡力安排後續工作調整，同時也尊重員工最終去留決定。至於受到裁員影響的290名研發相關職位員工，則是已經給予合理賠償。

同時，三星發言人Michele Glaze表示此項調整決定，是為了確保三星能在未來業務發展維持一定競爭力。

而解散研發相關人力，意味三星將如先前說法採用Arm半客製化設計方案，比照目前Qualcomm與Arm合作模式，在Arm技術資源協助使旗下處理器產品能在每年順利獲得更新。

從2015年推出第一款自主架構設計的處理器Exynos 8890 (應用在Galaxy S7系列)之後，三星自主架構設計「Mongoose」至今也已經邁入第四年發展，但即便是目前用於Galaxy Note 10的Exynos 9825，在整體效能仍無法比擬Qualcomm推行同級產品，甚至也不比華為近年來持續投入發展的Kirin系列處理器。

而從近期在IFA 2019期間推出結合5G連網功能的Exynos 980，便是採用Arm提供半客製化設計方案，藉由Cortex-A77 CPU設計為基礎，加上三星需求進行微調，藉此以更快速度推出全新處理器產品，或許代表未來三星之後將會採用這樣的模式打造新款處理器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體三星處理器Arm

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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