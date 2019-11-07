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KKBOX開放單一帳號可登入所有服務 新增點數回饋吸引用戶

2019-11-07 09:17楊又肇

從2005年開始推行串流音樂服務KKBOX，並且在後續接連打造KKTIX電子票券服務、KKLIVE、JUSTLIVE，並且成立文創投資品牌KKFARM，以及後續推出的KKTV影音串流服務，甚至後續更推出的整合影、音、演唱會、購物與票務的會員服務KKBOX Prime，KKBOX今日 (11/6)宣布推出全新KK ID帳號系統，讓使用者能透過單一帳號即可串連使用KKBOX旗下服務，蔚藍也計畫與更多影音娛樂相關服務串接，讓使用者能透過更簡單方式體驗娛樂內容。

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根據KKBOX亞太區董事總經理施盈良說明，目前全台灣已經累積開通超過1000萬組KKBOX旗下服務相關帳號，因此為了讓使用者能更容易體驗KKBOX旗下娛樂服務，將藉由單一KK ID帳號讓使用者能快速登入服務，不但可解緩使用者必須記憶多組密碼的困擾，同時也能透過單一帳號統整諸多服務相關資訊，對於KKBOX背後系統也能用於數據分析，藉此打造更適合用戶體驗服務。

除了宣布將透過單一帳號系統串接旗下服務，KKBOX也表示未來將會持續對外擴展合作，讓更多娛樂相關服務也能與KK ID帳號串接，讓使用者能更方便登入服務。

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而為了吸引更多使用黏著，KKBOX也宣布從即日起推出KK Points點數回饋計畫，讓使用者透過在KKBOX旗下服務消費，即可獲得點數，並且能將累積點數用在「KKBOX風雲榜」、「熱門電影」、「偶像周邊」、「LIVE演出」、「專屬體驗」與「票券優惠」六大領域，藉此串接線上、線下娛樂體驗。

KKBOX未來也計畫對外擴展KK Points點數回饋計畫合作，並且提供累積點數不受限與會員加乘制，讓使用者無論訂閱KKBOX旗下相關服務，或是購買相關內容、票券等，都可以累積點數，更讓服務連續訂閱超過6個月的會員，或是KKBOX Prime會員能以加乘形式獲得更多點數回饋，甚至針對長期支持KKBOX旗下服務的使用者提高額點數回饋，藉此增加使用者支持與服務使用率。

目前已經有越來越多品牌開始藉由點數回饋方式吸引消費，例如LINE先前便藉由LINE Points點數回饋刺激使用者使用LINE Pay服務消費，而三星也在旗下行動支付服務Samsung Pay建立點數回饋制度，讓消費者更願意使用其服務消費。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

KKBOX

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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