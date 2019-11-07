KKBOX開放單一帳號可登入所有服務 新增點數回饋吸引用戶

從2005年開始推行串流音樂服務KKBOX，並且在後續接連打造KKTIX電子票券服務、KKLIVE、JUSTLIVE，並且成立文創投資品牌KKFARM，以及後續推出的KKTV影音串流服務，甚至後續更推出的整合影、音、演唱會、購物與票務的會員服務KKBOX Prime，KKBOX今日 (11/6)宣布推出全新KK ID帳號系統，讓使用者能透過單一帳號即可串連使用KKBOX旗下服務，蔚藍也計畫與更多影音娛樂相關服務串接，讓使用者能透過更簡單方式體驗娛樂內容。

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根據KKBOX亞太區董事總經理施盈良說明，目前全台灣已經累積開通超過1000萬組KKBOX旗下服務相關帳號，因此為了讓使用者能更容易體驗KKBOX旗下娛樂服務，將藉由單一KK ID帳號讓使用者能快速登入服務，不但可解緩使用者必須記憶多組密碼的困擾，同時也能透過單一帳號統整諸多服務相關資訊，對於KKBOX背後系統也能用於數據分析，藉此打造更適合用戶體驗服務。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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除了宣布將透過單一帳號系統串接旗下服務，KKBOX也表示未來將會持續對外擴展合作，讓更多娛樂相關服務也能與KK ID帳號串接，讓使用者能更方便登入服務。

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而為了吸引更多使用黏著，KKBOX也宣布從即日起推出KK Points點數回饋計畫，讓使用者透過在KKBOX旗下服務消費，即可獲得點數，並且能將累積點數用在「KKBOX風雲榜」、「熱門電影」、「偶像周邊」、「LIVE演出」、「專屬體驗」與「票券優惠」六大領域，藉此串接線上、線下娛樂體驗。

KKBOX未來也計畫對外擴展KK Points點數回饋計畫合作，並且提供累積點數不受限與會員加乘制，讓使用者無論訂閱KKBOX旗下相關服務，或是購買相關內容、票券等，都可以累積點數，更讓服務連續訂閱超過6個月的會員，或是KKBOX Prime會員能以加乘形式獲得更多點數回饋，甚至針對長期支持KKBOX旗下服務的使用者提高額點數回饋，藉此增加使用者支持與服務使用率。

目前已經有越來越多品牌開始藉由點數回饋方式吸引消費，例如LINE先前便藉由LINE Points點數回饋刺激使用者使用LINE Pay服務消費，而三星也在旗下行動支付服務Samsung Pay建立點數回饋制度，讓消費者更願意使用其服務消費。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》