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化玻璃為硬碟！微軟新石英儲存技術 真存了一部超人電影

2019-11-06 21:52INSIDE

走過膠捲、磁帶、光碟，一直到現在的雲端時代，你認為下個最適合人類儲存資料的媒介會是什麼？微軟現在有了新想法，那就是堅固可靠的石英玻璃。

Photo Credit：Microsoft
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微軟 CEO Satya Nadella 在 Ignite 年會上展示了全新的石英儲存技術「Project Silica」，透過類似於Lasik眼科手術中所使用的雷射，把資料以深淺不一的奈米級光柵層燒刻在玻璃上，再用 AI 透過在玻璃上照射光並使用類似顯微鏡的讀取器來取用資料。

這次 Satya Nadella 親手秀出一塊75×75×2mm，存有 1978 年版《超人》並可以儲存 75.6GB 資料的玻璃。就算經過烤箱烘烤、沸水浸泡、微波爐加熱甚至用鋼刷刷，這塊玻璃依然能讀取資料，而且官方表示使用壽命可以長達幾千年之久。

當然 Project Silica 還在初期發展階段，它是微軟和南安普敦大學光電研究中心合作進行的研究計畫，旨在儲存那些平時讀取頻率甚少卻極具價值的「冷資料」；這項技術跟電影膠帶、錄音磁帶等一拍即合，也因此這次微軟也找來華納兄弟，合作把頗具指標性的 1978 年版《超人》存在玻璃裡。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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