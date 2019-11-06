YouTube Music與Premium進軍台灣 iOS無廣告月費比Android貴！
YouTube Music 自從 2018 年推出迄今，終於要進軍台灣了！Google 官方正式宣布即日起 YouTube Music 免費音樂串流服務在台上線，並推出 YouTube Music Premium 和 YouTube Premium 付費會員服務。想要體驗無廣告、離線下載、背景播放，必須每月支付訂閱費至少 NT$149元才能成為付費會員，但要注意 Android 系統和 iOS 系統收費金額不同，iOS 系統想成為會員收費門檻更高更貴，至少要NT$190元起。
YouTube Music 原本是從 YouTube Red 轉型而來，除了可以在 YouTube 網頁版上使用，也有手機/平板專用 App （Android 4.4 / iOS 7 以上版本系統），而且是免費音樂串流服務。
YouTube Music 能一站收聽各種音樂，包括官方專輯、單曲、混音、現場演出、翻唱、演出者電台等一網打盡，聽到喜歡的音樂時還可以儲存至「媒體庫」製作個人播放清單，並且融入 Google AI 可依照使用者喜好、聽過的音樂、所在位置或當下情境動態調整主畫面，進而提供個人化推薦與音樂播放清單。
除此之外，當我們忘記歌名時，YouTube Music 智慧搜尋功能支援透過歌詞、提示找到歌曲，也支援以詞搜曲，即便輸入的歌詞有誤也能順利找到想聽的歌曲。
YouTube Music 目前已經開放台灣使用者收聽，但是…它具有廣告內容，如果不想要廣告又想要背景下載就必須成為加入訂閱方案成為 YouTube Music Premium 或 YouTube Premium 付費會員，會員價格以 Android 系統最為便宜，分別為 NT$ 149 元與 NT$ 179 元。如果是 iOS 系統收費則是 NT$ 190 元與 NT$ 230 元。
另外，還有最多 5 名成員的家庭群組共同訂閱方案，YouTube Music Premium 家庭方案收費 Android 版為 NT$ 229 元、iOS 系統 NT$ 290 元 ；至於 YouTube Premium 家庭訂閱方案收費則是 Android 版 NT$ 269 元；iOS 版 NT$ 350 元)。要注意的是，所有家庭成員都必須年滿 13 歲、擁有 Google 帳戶，並且與家庭管理員居住於同一地址。家庭訂閱方案提供免費試用一個月優惠。
圖片及資料來源：Google Blog 台灣
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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