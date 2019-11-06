YouTube Music與Premium進軍台灣 iOS無廣告月費比Android貴！

2019-11-06 16:11 聯合新聞網 三嘻行動哇 Yipee!



圖片及資料來源：Google Blog 台灣 分享 facebook YouTube Music 自從 2018 年推出迄今，終於要進軍台灣了！Google 官方正式宣布即日起 YouTube Music 免費音樂串流服務在台上線，並推出 YouTube Music Premium 和 YouTube Premium 付費會員服務。想要體驗無廣告、離線下載、背景播放，必須每月支付訂閱費至少 NT$149元才能成為付費會員，但要注意 Android 系統和 iOS 系統收費金額不同，iOS 系統想成為會員收費門檻更高更貴，至少要NT$190元起。

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YouTube Music 原本是從 YouTube Red 轉型而來，除了可以在 YouTube 網頁版上使用，也有手機/平板專用 App （Android 4.4 / iOS 7 以上版本系統），而且是免費音樂串流服務。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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YouTube Music 能一站收聽各種音樂，包括官方專輯、單曲、混音、現場演出、翻唱、演出者電台等一網打盡，聽到喜歡的音樂時還可以儲存至「媒體庫」製作個人播放清單，並且融入 Google AI 可依照使用者喜好、聽過的音樂、所在位置或當下情境動態調整主畫面，進而提供個人化推薦與音樂播放清單。

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除此之外，當我們忘記歌名時，YouTube Music 智慧搜尋功能支援透過歌詞、提示找到歌曲，也支援以詞搜曲，即便輸入的歌詞有誤也能順利找到想聽的歌曲。

YouTube Music 目前已經開放台灣使用者收聽，但是…它具有廣告內容，如果不想要廣告又想要背景下載就必須成為加入訂閱方案成為 YouTube Music Premium 或 YouTube Premium 付費會員，會員價格以 Android 系統最為便宜，分別為 NT$ 149 元與 NT$ 179 元。如果是 iOS 系統收費則是 NT$ 190 元與 NT$ 230 元。

另外，還有最多 5 名成員的家庭群組共同訂閱方案，YouTube Music Premium 家庭方案收費 Android 版為 NT$ 229 元、iOS 系統 NT$ 290 元 ；至於 YouTube Premium 家庭訂閱方案收費則是 Android 版 NT$ 269 元；iOS 版 NT$ 350 元)。要注意的是，所有家庭成員都必須年滿 13 歲、擁有 Google 帳戶，並且與家庭管理員居住於同一地址。家庭訂閱方案提供免費試用一個月優惠。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》