光陽正式揭曉全方位性能電動街跑重機RevoNEX 預計2021年進入量產

在先前預告後，光陽稍早正式在米蘭車展上正式揭曉全方位性能電動街跑重機RevoNEX，標榜可在3.9秒完成加速至時速100公里，並且在11.8秒達到時速205公里的極速表現，預計會在2021年正式推出，目前則是已經在海外賽道積極測試。

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不過，光陽此次並未透露去年展示概念車款SuperNEX後續消息，而勢將重心放在此次對外揭曉的RevoNEX。

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而此次在米蘭車展亮相的RevoNEX，實際上仍處於概念原型車款設計，但已經有相當完成度表現，因此預期要在2021年正式量產推出，或許並不會有太大問題。

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RevoNEX基本上延續先前SuperNEX提出設計，包含以電動驅動方式、維持傳統檔車打檔，以及飽和排氣管聲浪聲表現。在檔位設計標榜採六檔設計，並且無需透過離合器方式進行換檔，因此不會有操作失誤導致熄火情況發生，同時標榜以全電輸出可在3.9秒完成加速至時速100公里，並且在11.8秒達到時速205公里的極速表現，其中更標榜在二檔內即可達時速115公里。

配合KYMCO FEP全方位先進電控性能管理系統，更可讓騎士更安心、安全騎乘，除了確保車輛加速表現，更可防止輪胎打滑，甚至可在緊急煞車時避免後輪懸空，造成喪失足夠抓地力而使車輛翻覆。

另外，藉由KYMCO AAM主動聲浪動力馬達設計，則可讓電力驅動車輛仍可保有傳統燃油車渾厚排氣管聲浪，藉此讓騎士能持續感受過往騎車時的拉轉聲，同時也能透過聲音確認引擎運作狀況，甚至可讓行人知曉車輛即將經過。

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至於在操作模式部分，光陽此次也藉由電動車套性，透過KYMCO AMP車輛個性模式，讓RevoNEX可以在「沉穩模式」、「自信模式」、「膽識模式」與「狂野模式」之間切換，藉此對應不同騎乘感受及路況需求。

目前光陽並未透露RevoNEX接下來的上市計畫，僅透露預計最快會在2021年進入量產上市階段。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》