光陽宣布推出全新i-One DX運動版電動車 行走距離、時速均提昇

就在日前ionex車能網2.0發表會上宣布提供白牌、綠牌兩種動力級距的新款電動車i-One X，光陽稍早在米蘭車展宣布推出全新i-One DX運動版，並且標榜搭載白牌等級動力輸出。

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不過，目前光陽尚未透露i-One DX運動版具體上市時間，但說明此車款可選擇使用單顆或雙顆ionex車能網電池驅動，同時在時速30公里定速行駛情況下，最遠可行走90公里。

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而之所以能比日前推出的i-One X有更高行走距離表現，極速更從時速61公里增加至74公里，原因便在於i-One DX運動版採用邊掛式馬達設計，而非以輪穀馬達驅動，因此能對應更直接的動力輸出。

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而車輛本身則採用簡約、帶有點科技風格的曲線設計，並且採用12吋輪框設計，另外也搭載Noodoe車聯網系統，除了讓使用者能確認手機是否有即時訊息、觀看即時天氣狀況，或是當電池呈現低電量時，可以透過Noodoe騎乘導航找到最近的充電站或能源櫃進行充換電。

光陽更強調i-One DX運動版同樣採用擴充式電池槽設計，可以讓使用者選擇僅放置一組電池，或是加裝第二組電池對應更長行走距離。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》