親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

12強Live／波多黎各前三局9上9下 中華三局2:0領先

國台辦「26條」體育統戰，然後呢？

雷射光就能駭入語音裝置！iPhone、Google Home都中鏢

2019-11-05 19:26INSIDE

只要雷射筆、雷射動器和音頻功率放大器，就可以用「光指令」（Light Commands）入侵內建 MEMS 麥克風的智慧設備！

▲Photo Credit: 截圖自官網影片
▲Photo Credit: 截圖自官網影片
分享

根據 9to5mac 和 Ars Technica 報導，如果智慧音箱採用微機電系統（MEMS）的麥克風設備，不管是 HomePod、Google Home、Amazon Echo，或是內建語音助理的一般iPhone，都可以用雷射光從數百英呎外入侵。

日本電氣通信大學（University of Electro-Communications）和美國密西根大學（University of Michigan）研究員發現，只要駭客用光線接觸到智慧音箱的麥克風設備，就可以透過「光指令」（Light Commands）模式從遠處入侵，甚至可以從另一棟建築物的高處用雷射光穿透窗戶玻璃照射裝置，直接「遠端啟動」設備。如同影片所示：

背後運作原理是：只要把低功率雷射光照射到智慧音箱的麥克風，就可以在最遠 360 英呎之外，直接遠端啟動語音助理功能。但這項技術也有侷限，入侵者必須清楚看到設備所在位置，且能準確地將雷射光定位在設備的麥克風上。詳情請見影片介紹：

現在許多智慧音箱設備並不強制要求身份驗證，也不需要輸入密碼或 PIN 碼，因此讓駭客可以直接用光指令模式入侵系統；就算需要身份驗證，由於設備並不會限制驗證失敗的次數，因此可以用資安領域的暴力攻擊法（brute-force attack）不斷反覆嘗試，最終還是可以解鎖 PIN 碼。

研究人員甚至擴大測試範圍，發現不只有智慧音箱，只要採用 MEMS 麥克風的設備都容易受到光指令攻擊，包括 iPhone、平板電腦或智慧顯示器等，甚至可以控制智慧家庭相關連網設備，例如：打開家門、車庫門，或是直接網路下單結帳等。

同樣需要關注的是，光指令的成本很便宜，研究員甚至只要買一個 18 美元的雷射筆、雷射驅動器和一個音頻功率放大器，總共花費不到 400 美元就能成功駭入智慧裝置。目前研究團隊也與蘋果公司、Google、亞馬遜以及其他企業合作，共同提出防範措施。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

語音助理智慧音箱駭客iPhoneHomePod

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。

相關新聞

加入量子戰局！微軟發表雲端量子服務Azure Quantum

2019-11-05 15:29

Facebook換上全新品牌標誌設計 強化本身識別度

2019-11-05 09:24

小米發表1億畫素手機小米CC9 Pro、首款智慧手表

2019-11-05 19:23

2020年穿戴式裝置消費金額年增27% 智慧手表居冠

2019-11-05 11:05

小米證實 目標2020年以前進入日本市場

2019-11-05 09:33

小米國際部副總裁王翔：未來紅米品牌有機會在海外市場獨立推廣

2019-11-05 09:28

美國商務部透露 近期內將批准境內公司與華為恢復貿易關係

2019-11-05 09:21

改善數據中心耗電問題 微軟以巴掌大玻璃作為冷資料存放媒介

2019-11-05 09:18

二合一筆電Surface Pro 7今上市 周邊配件顏色超搶戲

2019-11-04 17:09

Google推出TensorFlow Enterprise 讓企業端能打造更豐富AI應用

2019-11-04 08:48

VMware再次挖角兩名Kubernetes技術要角 擴大雲端原生應用發展

2019-11-03 10:26

以21億美元被收購 Fitbit證實將加入Google硬體團隊

2019-11-03 10:07

Google收購Fitbit 稱「數據不做廣告用途」

2019-11-02 13:25

Apple TV+正式上線 這些人可以免費看一年

2019-11-01 22:31

繼淘寶之後 京東也揮軍加入台灣電商市場

2019-11-01 20:09

開源軟體新版本命名「解放維吾爾族」 遭中國網軍攻擊

2019-11-01 19:42

Apple TV+正式上線 台灣地區已可訂閱使用

2019-11-01 17:25

Apple Card爽買iPhone 無息分期24個月享3％現金回饋

2019-11-01 17:14

Alphabet傳提議收購Fitbit 加強穿戴裝置市場競爭能力

2019-11-01 11:48

Uber成立自有金融服務 期望以Uber Money打造全新營運模式

2019-11-01 11:47

華納對抗Netflix、蘋果 HBO Max將以每月14.99美元訂閱

2019-11-01 11:08

Waymo證實在鳳凰城開始小規模測試 全自動駕駛車輛接駁服務

2019-11-01 10:42

為了增加更多營收？Uber EATS開始在舊金山測試烹飪課程體驗項目

2019-11-01 10:33

Google Brain團隊利用AI分析分子結構 讓電腦系統「認識」不同氣味

2019-11-01 10:32

台鈴宣布攜手Gogoro打造電動車 實際車款將於2020年第四季亮相

2019-11-01 10:09

蘋果公布第四季財報結果 穿戴裝置、服務項目成全新吸金來源

2019-11-01 10:08

可能要等到明年 蘋果財務長暗示今年不會更新iPad Pro

2019-10-31 20:57

小米雙十一超級購物節 熱銷手機最高現折3,500元

2019-10-31 20:31

Yahoo奇摩將以自動化倉儲物流、人工智慧技術應戰雙11購物節

2019-10-31 11:53

三星攜手IBM加速5G、物聯網與數位化轉型應用

2019-10-31 09:06

上線前蘋果再加碼！凡Apple Music學生訂戶Apple TV+免費

2019-10-30 22:59

付費電視沒搞頭？索尼宣布明年關閉PlayStation Vue

2019-10-30 22:50

HBO Max明春上線加量不加價 強攻影音串流市場

2019-10-30 22:30

GlobalFoundries 與台積電達成製程技術侵權和解

2019-10-30 14:33

以街車形式呈現 光陽將於米蘭車展揭曉第二款電動重機RevoNEX

2019-10-30 14:32

U值媒／刪不掉再進化的新型App惡意程式，你中獎了嗎？

2019-10-30 12:48

線上看電影注意！小心LINE帳密被竊取

2019-10-30 11:27

共享電動機車WeMo Scooter推行智慧停車場 預計明年擴展海外市場

2019-10-30 10:38

GlobalFoundries與台積電 達成製程技術侵權和解

2019-10-30 09:16
看更多

熱門文章

iPhone手機17款App含木馬病毒 遠端遙控讓用戶訂閱收費內容

2019-11-05 10:36

iPhone終於能自訂字型！Adobe宣布字型庫均可免費套用

2019-11-05 16:59

Surface Pro 7開放台灣市場銷售 新款Surface Laptop 3將於12月推出

2019-11-05 09:33

Facebook換上全新品牌標誌設計 強化本身識別度

2019-11-05 09:24

加入量子戰局！微軟發表雲端量子服務Azure Quantum

2019-11-05 15:29

神腦雙11預測3C類熱銷商品 前五名出列

2019-11-05 09:36

美國商務部透露 近期內將批准境內公司與華為恢復貿易關係

2019-11-05 09:21

微軟確認Edge瀏覽器換上全新Chromium架構 將於明年1月中釋出

2019-11-05 08:36

改善數據中心耗電問題 微軟以巴掌大玻璃作為冷資料存放媒介

2019-11-05 09:18

雷射光就能駭入語音裝置！iPhone、Google Home都中鏢

2019-11-05 19:26

雙11購物節 瘋3C、電器

2019-11-05 14:03

小家電 重點優惠

2019-11-05 14:06

2020年穿戴式裝置消費金額年增27% 智慧手表居冠

2019-11-05 11:05

微軟針對行動平台推出全新Office App 要實現更流暢行動辦公體驗

2019-11-05 08:35

明年全球穿戴裝置消費金額520億美元 這三項產品最熱門

2019-11-05 11:07

小米證實 目標2020年以前進入日本市場

2019-11-05 09:33

小米發表1億畫素手機小米CC9 Pro、首款智慧手表

2019-11-05 19:23

小米國際部副總裁王翔：未來紅米品牌有機會在海外市場獨立推廣

2019-11-05 09:28

殺價王推超狂雙11檔期 iPhone 11以一元起標

2019-11-05 17:52

PwC四年投入30億美元 提升員工數位技能

2019-11-05 15:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top