加入量子戰局！微軟發表雲端量子服務Azure Quantum

不同於 Google、IBM，微軟面對量子這題，決定先從手上最好的牌「Azure」開局！

Photo Credit：INSIDE/Chris攝影 分享 facebook

不讓 Google、IBM 專美於前，微軟今天在 Ignite 年會上正式發表他們的量子計畫「Azure Quantum」，將攜手量子新創公司 IonQ、QCI，以及大廠 Honeywell，試圖讓開發者能夠將現有 Microsoft 產品（例如 Visual Studio、Quantum Development Kit）在量子電腦上執行、使用。

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由於量子硬體還相當難以操作，因此大多數想嘗試量子計算的公司、企業都希望通過雲端服務來實現，而不是真的自己買一台量子電腦。Azure Quantum 依此誕生，允許數種不同的量子計算技術，來探究量子計算市場的未來。

目前跟微軟合作的硬體廠商分別代表了兩種領先但不同的量子電腦構建方式，Honeywell、IonQ 使用在電磁場中捕獲的單個離子對資料進行運算，而 QCI 則是使用超導金屬電路進行量子運算。

不只如此，微軟這次也代表把 Azure 豐沛的雲端資源分享給這些量子硬體廠商，達到「強強聯手」的目的。

雖然微軟現在自己還沒擁有量子計算硬體，但微軟還是​​在周一發布了新的極耐低溫晶片（非量子架構）來輔助處理他們理想中的量子處理器。