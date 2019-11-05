改善數據中心耗電問題 微軟以巴掌大玻璃作為冷資料存放媒介

微軟稍早在Ignite 2019活動上展示結合軟體、FPGA、電子及光學技術資源所打造的「Project Silica」發展項目，強調將能以雷射微雕方式，將1978年上映的《超人》電影完整內容存放在一張僅75mm2、厚約2mm的石英玻璃。

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依照微軟位於英國劍橋研究院合夥研究室副總監Ant Rowstron說明，此項技術並非用於打造能隨時播放使用的儲存方式，而是針對需要長時間存放在雲端備存的冷資料 (cold data)所設計。

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藉由與近視手術中與準分子雷射原位層狀角膜塑形術 (LASIK，Laser-Assisted in Situ Keratomileusis)相同方式，以雷射快速在石英材質玻璃板上刻印深淺不同、角度差異的紋路，後續即可透過光學讀取方式重新還原數位資料。

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而為了保留正確資訊，微軟在此項技術過程同時採用人工智慧輔助藉此讓雷射能在石英玻璃上刻印正確記錄紋路。

由於石英玻璃具備高度耐用特性，基本上只要不要讓玻璃本身碎裂，即便發生火災、淹水等天災都能順利保存資料，甚至不會有像是傳統硬碟會有保存使用年限、可能會因為消磁影響資料存放。

除此之外，藉由石英玻璃存放許久才會使用的冷資料，僅有在需要使用時候才會使用電力，否則基本上並不需要常時供電運作，僅有需要存取資料時候才會使用電力驅動讀取，甚至不需要增加額外的散熱空調系統，對於需要長時間存放的冷資料顯然會是更好的儲存方式，同時也能以更長時間保存資料。

「Project Silica」發展項目基本上就是為了解決冷資料長時間儲存所面臨挑戰，但此發展項目暫時還無法進入實際應用階段，因為還有不少問題必須等待解決，例如上述提及如何妥善保存這些記錄資料的石英玻璃，避免在存放過程產生碎裂，或是在天災等情況下因不可抗拒因素損壞。

其他部分，微軟也計畫透過「Project Natick」嘗試水下資料中心的可能性，以及確認FPGA運算能力的「Project Brain」，另外還包含以全光學技術打造資料庫的「Project Sirus」，以及用於探索全光學地區和廣域網路設計的「Project Iris」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》