美國商務部透露 近期內將批准境內公司與華為恢復貿易關係

先前針對華為額外向華為放寬與美國公司進行貿易的限制後，美國商務部部長Wilbur Ross稍早在接受彭博新聞採訪時表示，將在近期內開放美國公司與華為進行商務往來。

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依照Wilbur Ross的說法，美國政府將會在近期內允許美國公司與華為進行商務貿易，同時也表示目前已經累積收到超過260個請求。

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不過，Wilbur Ross也透露並非所有請求都會獲得批准，主要還是會審核提出申請的廠商貿易細節，若危及美國安全等立場的話，基本上就不會蓋章批准。

同時，Wilbur Ross也還是聲明美國政府目前對於華為列入貿易禁止名單的作法並未改變，但是會在某種程度內允許美國企業與華為維持貿易行為。

在此情況下，預期華為接下來將有機會恢復與Google、Qualcomm在內廠商合作。而在此之前，Arm已經表明立場表示將持續與華為合作，因此看起來華為還是有一定機會讓先前推出的Mate 30系列搭載GMS服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》