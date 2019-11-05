小米國際部副總裁王翔：未來紅米品牌有機會在海外市場獨立推廣

除了向日本媒體透露將於2020年以前進軍日本市場，小米國際部資深副總裁王翔隨後在與台灣媒體進行訪談過程中，除了說明台灣市場接下來的發展想法，以及未來與Google針對智慧物聯網 (AIoT)裝置合作模式，同時也說明目前小米品牌與紅米品牌在海外市場並未作具體拆分操作的原因。

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台灣市場將鎖定中高階產品發展

針對小米最早出海發展的台灣市場，在先前逐漸布局東南亞市場，同時稍早也透露將擴展位於北亞地區的日本市場，小米對於目前台灣市場將會持續著重中高階市場使用需求，同時也預期藉由本身產品性價比、高設計質感，讓消費者能以合理價格感受科技使用便利性。

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王翔表示，小米的性價比策略其實往往容易被人誤解，其中包含「便宜沒好貨」的刻板印象，或是產品太快銷售一空的飢餓行銷等負面批評，但小米實際上希望打破固有想法，透過改善產品生產製作方式、銷售模式，將層層環節中的支出成本精簡，藉此讓產品設計、使用體驗可以變得更好，甚至進一步降低產品售價。

尤其在產品設計部分，王翔更強調小米共同創辦人有兩位就是設計出身，同時小米過去已經累積獲得紅點、IF、Good Design在內超過400個設計獎項，同時產品也獲得龐畢度等單位列為館藏，因此除了讓產品售價能盡可能壓低，更希望能將更好設計、使用體驗帶給消費者。

不過，以目前來看的話，台灣市場顯然已經趨於發展平穩，因此小米目前把更多發展心力投資在開創新市場，但預期接下來依然會繼續強化各個市場在地發展布局。

而對於日前投入自製處理器－松果的作法，王翔則說明當時是為了能讓小米掌握一定科技技術，但現階段主要會維持與Qualcomm、聯發科在內晶片廠商合作，並且將本身資源聚焦在產品設計、研發，因此目前並不會特別投入自製處理器產品打造。

紅米品牌未來有機會以拆分獨立形式運作

針對目前已經拆分獨立的紅米品牌，在海外地區顯然還是歸屬在小米品牌底下，甚至有不少產品基於定位考量冠上小米品牌名稱，例如先前推出的紅米K20 Pro，在台灣市場便是以小米9T產品名稱銷售，而紅米品牌似乎在海外市場依然會以小米更具性價比產品推廣。

王翔對此說明，其實會有這樣的差異，主要還是基於海外銷售產品還沒有像中國境內市場有明顯劃分，同時在海外市場銷售產品品項也還沒有像中國市場那樣多，加上包含人力在內資源有限情況，使得紅米品牌在海外市場並未有明顯劃分，依然會依附在小米品牌底下運作。

不過，王翔也表示確實目前已經發現確實有產品定位識別上的困擾，因此也部排除等紅米品牌在海外市場有一定發展規模時，將會比照中國境內市場以品牌獨立形式運作，甚至也可能在海外市場推行紅米品牌生態鏈產品。

部分產品、服務發展受限人力等資源

至於針對小米有品在中國市場營運模式，以及更多生態鏈、合作夥伴銷售產品是否會在台灣市場推行，王翔對此說明主要還是受限於人力在內資源。

以小米電視產品為例，若要在台灣市場引進的話，勢必要建立完整銷售與售後服務體制，甚至基於小米電視產品使用模式會與更多網路內容等服務整合，因此也必須與更多內容、服務業者洽談合作，這些也都需要考量人力與內容洽談授權所花費成本，使得部分產品在台銷售會面臨不少挑戰，甚至也會考量引進台灣是否能順利取得競爭優勢。

而小米有品，或是小米旗下合作生態鏈產品部分，依照小米先前的說明，主要還是透過小米有品打造不同於本身小米網的電商銷售模式，藉由此電商平台銷售小米旗下產品，同時也協助推廣、銷售更多與小米合作產品，因此這樣的模式要複製到台灣的話，其實也有一定難度，因此現階段並不會考慮引進台灣。

但如果是透過諸如米家邦等代理商進入台灣銷售的話，基本上就是小米合作生態鏈產品如雲米、智米、小蟻在內廠商，個別與代理商洽談銷售合作，實際上並非透過小米官方管道引進，因此台灣小米日前也對外聲明此類銷售模式與小米本身無關，甚至也要求與小米合作生態鏈產品以此模式進入台灣市場銷售的話，就不能使用小米名稱，或是小米相關資源進行宣傳。

未來持續與Google合作擴大至會務聯網

與Google合作部分，王翔表示目前雙方已經針對智慧物聯網應用產品有一定合作，例如使用者已經可以透過Google Home的Google Assistant數位助理服務，以聲控方式操作部分Mi Home相容裝置，而小米旗下的小愛同學接下來也能控制Google Assistant相容裝置。

就王翔表示，目前小米旗下物聯網裝置在全球地區已經累積高達1億9600萬的月活躍數量，成為現階段全球最大規模的物聯網生態體系，接下來也預期會持續與Google在內核作物聯網生態擴展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》