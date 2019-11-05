小米證實 目標2020年以前進入日本市場

稍早接受日經新聞採訪時，小米負責國際市場的資深副總裁王翔表示將會進軍日本市場，預期最快將會在2020以前達成此項目標。

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王翔在接受採訪時表示，不僅手機產品將會進入日本市場，包含小米旗下生態鏈產品也會一併進入日本市場發展，甚至更計畫進一步與在地電信業者深入合作。

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不過，王翔表示現階段的市場發展模式都還在評估規劃，因此暫時還無法透露具體進入日本市場的作法，但預期也會比照其他手機品牌先以SIM Free形式 (亦即空機直接銷售)吸引日本地區消費者，同時這也是小米目前相當普及化的銷售模式。

在華為、榮耀、OPPO，乃至於台灣品牌如HTC、華碩在內手機品牌陸續進駐日本市場，強調性價比的市場策略，加上目前蘋果iPhone機種侵門略戶地擴大使用族群的情況，顯然已經讓Sony在內日系手機品牌如Xperia、Aquos等面臨壓力，變成僅能以仰賴與在地電信業者深度綁定合作銷售模式為主。

至於本身強調結合線上、線下銷售的新零售模式，並且以性價比作為吸引策略的小米，接下來能否在日本市場獲得全新發展機會，或許就要看接下來小米如何在日本市場擴展了。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》