Google推出TensorFlow Enterprise 讓企業端能打造更豐富AI應用
Google稍早針對企業使用需求宣布推出TensorFlow Enterprise，讓運用機器學習等技術的企業可藉由更快更新腳步打造豐富的人工智慧應用模式。
相比目前採開源使用的TensorFlow框架，面向企業使用的TensorFlow Enterprise將會以更快更新頻率提供使用，同時也提供更大相容性表現，使企業端用戶能使用更完整的TensorFlow應用技術，藉此打造豐富的人工智慧項目內容。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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而TensorFlow Enterprise將與Google Cloud雲端服務深度整合，因此企業端用戶將透過Google Cloud服務訂閱方式使用TensorFlow Enterprise資源，並且能透過Deep Learning虛擬機器或容器服務，在Google Cloud建構環境建立人工智慧應用。
目前TensorFlow已經成為被廣泛使用的開源人工智慧學習框架，分別可用於機器學習、深度學習，或是巨量數據分析應用，並且簡化過往建構機器學習流程，讓開發者能更輕易地建造各類人工智慧應用服務，甚至可以對應深度類神經學習、精細的影像識別應用，或是自然語言理解處理等使用情境。
此次提出針對企業端使用的TensorFlow Enterprise，預期Google將針對使用Google Cloud服務的企業用戶提供更多人工智慧應用資源。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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