VMware再次挖角兩名Kubernetes技術要角 擴大雲端原生應用發展
先前強調本身在Kubernetes技術應用貢獻不少，更藉由收購Heptio拉攏Kubernetes共同創辦人Craig McLuckie，希望以此強化本身在Kubernetes技術應用發展，VMware稍早不僅挖角Red Hat負責OpenShift與Kubernetes項目的關鍵人物Grant Shipley，同時也從Google找來資深容器技術應用工程師Matt Moore，顯然未來將會在Kubernetes技術應用項目擴大投資。
在今年VMWorld 2019期間，VMware強調將會擴大擁抱容器應用，雖然並不會就此捨棄既有虛擬機器 (VM,virtual machine)技術發展，但顯然認定未來將以容器 (container)技術應用為主要發展方向。
而此次分別從Red Hat、Google招募容器技術應用人才，加上目前擁有共同創立Kubernetes容器應用項目的Craig McLuckie，同時本身在Kubernetes技術應用做出不少貢獻，顯然接下來VMware在Kubernetes項目發展將更為有利。
雖然仍不及Google，但以VMware目前在Kubernetes項目貢獻程度位居第二，縱使目前貢獻程度位居第三的Red Hat已經併入IBM體系，本身在Kubernetes項目的貢獻程度仍不及VMware (以2018年9月至今年9月期間數據計算)，顯示VMware的容器技術應用仍在市場超前許多。
宣布推出Project Pacific項目，並且結合先前收購的Pivotal、binami技術資源，VMware預期可透過Tanzu產品組合，轉向以Kubernetes作為原生平台的服務發展模式，並且進一步擁抱跨雲發展策略，藉此協助合作夥伴以原生形式在雲端建構各式服務。
I am no longer maintaining the popular @openshift installcentos repo. If someone wants to take it over, send me a DM. https://t.co/NigYNcWwe8— Grant Shipley (@gshipley) October 30, 2019
Cat's out of the bag. This is my last week at Google. Starting at VMware next week with @AikasVille and @n3wscott 😎— Matt Moore (@mattomata) October 30, 2019
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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