VMware再次挖角兩名Kubernetes技術要角 擴大雲端原生應用發展

先前強調本身在Kubernetes技術應用貢獻不少,更藉由收購Heptio拉攏Kubernetes共同創辦人Craig McLuckie,希望以此強化本身在Kubernetes技術應用發展,VMware稍早不僅挖角Red Hat負責OpenShift與Kubernetes項目的關鍵人物Grant Shipley,同時也從Google找來資深容器技術應用工程師Matt Moore,顯然未來將會在Kubernetes技術應用項目擴大投資。

在今年VMWorld 2019期間,VMware強調將會擴大擁抱容器應用,雖然並不會就此捨棄既有虛擬機器 (VM,virtual machine)技術發展,但顯然認定未來將以容器 (container)技術應用為主要發展方向。

而此次分別從Red Hat、Google招募容器技術應用人才,加上目前擁有共同創立Kubernetes容器應用項目的Craig McLuckie,同時本身在Kubernetes技術應用做出不少貢獻,顯然接下來VMware在Kubernetes項目發展將更為有利。

雖然仍不及Google,但以VMware目前在Kubernetes項目貢獻程度位居第二,縱使目前貢獻程度位居第三的Red Hat已經併入IBM體系,本身在Kubernetes項目的貢獻程度仍不及VMware (以2018年9月至今年9月期間數據計算),顯示VMware的容器技術應用仍在市場超前許多。

宣布推出Project Pacific項目,並且結合先前收購的Pivotal、binami技術資源,VMware預期可透過Tanzu產品組合,轉向以Kubernetes作為原生平台的服務發展模式,並且進一步擁抱跨雲發展策略,藉此協助合作夥伴以原生形式在雲端建構各式服務。

I am no longer maintaining the popular @openshift installcentos repo. If someone wants to take it over, send me a DM. https://t.co/NigYNcWwe8

Cat's out of the bag. This is my last week at Google. Starting at VMware next week with @AikasVille and @n3wscott 😎