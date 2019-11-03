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以21億美元被收購 Fitbit證實將加入Google硬體團隊

2019-11-03 10:07楊又肇

先前傳聞Fitbit證實將由Google以21億美元價格收購，同時Google裝置與服務部門資深副總裁Rick Osterloh也宣布，未來Fitbit團隊將會加入Google硬體部門，預計將協助Google推出Pixel品牌穿戴裝置

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Rick Osterloh表示，此項交易將是Google未來對於Wear OS裝置的大筆投資，預期將會把更多「Made by Google」的穿戴裝置帶給消費市場。

此項交易預計會在2020年正式完成，而除了將使Google能進一步打造智慧穿戴裝置，接下來Fitbit品牌依然會維持獨立運作，並且持續對應Android與iOS裝置。

至於加入Google體系之後，Fitbit預期能藉由Google旗下資源擴展穿戴裝置應用，但Google強調不會把Fitbit產品累積數據應用在廣告業務，因此並不會出現因應身體數據變化而出現保健食品、器材相關廣告內容。

目前暫時還無法確認Google接手Fitbit之後，接下來預計推行產品細節，但預期將會整合Wear OS作業系統應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

FitbitGoogle穿戴裝置

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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