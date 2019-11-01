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開源軟體新版本命名「解放維吾爾族」 遭中國網軍攻擊

2019-11-01 19:42INSIDE

Notepad ++ 因為新版本命名為「解放維吾爾族」，遭受中國網軍攻擊；這也不是 Notepad ++ 第一次關切政治議題。

▲Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
▲Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
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開源軟體 Notepad ++ 本週發布版本更新，新版本刻意命名為「解放維吾爾族」（Free Uyghur），以聲援新疆維吾爾族；過沒多久，這個軟體的程式碼代管網站 Github 專頁上，就遭到中文垃圾郵件大量轟炸。

The Verge 報導，開發人員 Don Ho 在發布新版本的部落格上寫了一篇文章，談及中國政府近年對少數族群維吾爾族的迫害行動，並說：「你可以呼籲更多人關注此議題並對中國官方政府施壓，制止他們繼續壓迫維吾爾族人民。」

不久後，Notepad ++ 的 Github 專頁就遭到垃圾郵件大量轟炸，其中多數是用中文撰寫的垃圾郵件。內文寫「別再散播毫無意義的政治議題了，這只會讓你看起來跟白癡沒兩樣！」或「你對中國了解嗎？」甚至有人直接寫「掰掰，解除安裝！」但同一時間，也有不少網友批評，希望中國官方政府能對此作出回應。

開發人員 Don Ho 表示，這個軟體的專屬站點已經受到分散式阻斷服務攻擊（DDoS），但該站點的主機已經阻止DDoS攻擊。他則在新名稱版本的公告中寫著：「如果我們不處理政治，政治將會處理我們。」（if we don’t deal with politics, politics will deal with us.）

這不是 Notepad ++ 第一次關切政治議題，早在 2014 年 6 月 4 日，Notepad ++ 就把當天發布的新版本取名為「天安門事件第六版」。雖然商業軟體都會盡量避免涉及政治爭議議題，但 Notepad ++ 似乎毫不避諱。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

維吾爾網軍軟體

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