開源軟體新版本命名「解放維吾爾族」 遭中國網軍攻擊

Notepad ++ 因為新版本命名為「解放維吾爾族」,遭受中國網軍攻擊;這也不是 Notepad ++ 第一次關切政治議題。

▲Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像 分享 facebook

開源軟體 Notepad ++ 本週發布版本更新,新版本刻意命名為「解放維吾爾族」(Free Uyghur),以聲援新疆維吾爾族;過沒多久,這個軟體的程式碼代管網站 Github 專頁上,就遭到中文垃圾郵件大量轟炸。

The Verge 報導,開發人員 Don Ho 在發布新版本的部落格上寫了一篇文章,談及中國政府近年對少數族群維吾爾族的迫害行動,並說:「你可以呼籲更多人關注此議題並對中國官方政府施壓,制止他們繼續壓迫維吾爾族人民。」

不久後,Notepad ++ 的 Github 專頁就遭到垃圾郵件大量轟炸,其中多數是用中文撰寫的垃圾郵件。內文寫「別再散播毫無意義的政治議題了,這只會讓你看起來跟白癡沒兩樣!」或「你對中國了解嗎?」甚至有人直接寫「掰掰,解除安裝!」但同一時間,也有不少網友批評,希望中國官方政府能對此作出回應。

開發人員 Don Ho 表示,這個軟體的專屬站點已經受到分散式阻斷服務攻擊(DDoS),但該站點的主機已經阻止DDoS攻擊。他則在新名稱版本的公告中寫著:「如果我們不處理政治,政治將會處理我們。」(if we don’t deal with politics, politics will deal with us.)

這不是 Notepad ++ 第一次關切政治議題,早在 2014 年 6 月 4 日,Notepad ++ 就把當天發布的新版本取名為「天安門事件第六版」。雖然商業軟體都會盡量避免涉及政治爭議議題,但 Notepad ++ 似乎毫不避諱。

《本文作者Heemie,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》