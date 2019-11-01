Apple Card爽買iPhone 無息分期24個月享3％現金回饋

根據蘋果 CEO 提姆・庫克（Tim Cook）的說法，Apple Card 是美國歷史上發行最成功的信用卡。

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之前美國民眾持 Apple Card「蘋果信用卡」購買 Apple 產品、Uber 和 Uber Eats 均可獲得 3％ 的現金回饋，現在又推出新的利多，持有者將可以用 24 個月無息分期的方式購買 iPhone！

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蘋果公司在財報會議中透露此消息，預計將在不久的將來生效，如果有興趣購買 iPhone，可以稍微暫緩，或許可等此方案在台上路後再購買；因為依照美國規則，iPhone 既適用於 3％ 的現金回饋、又可免費無息分期。等於一個月付約 $30 美金，就可以買到一支新 iPhone。

蘋果執行長提姆・庫克（Tim Cook）稱 Apple Card 是美國歷史上發行最成功的信用卡，這張卡不只對於購買蘋果產品及 Uber 付款有提供現金回饋，更不收取包括國際刷卡手續費在內的任何費用。

提姆・庫克亦在財報會議中宣布，蘋果創下了有史以來最高的第四季營收—— 640 億美金；儘管 iPhone 營收與去年相比略有降低，但被 Apple 其他領域（如穿戴設備）的營收補回來了。

蘋果公司預估，2020 年第一季的營收將會是 895 億美元，與今年第一季的 883 億美元約略持平。不過，如果能夠超過此預估的話，Apple 將創下有史以來最高的第一季營收。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》