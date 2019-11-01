親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

私菸案轉守為攻 2少校直呼：逃稅的根本是華航

首里城大火一發不可收拾 原因指向沖繩獨有紅漆

Apple Card爽買iPhone 無息分期24個月享3％現金回饋

2019-11-01 17:14INSIDE

根據蘋果 CEO 提姆・庫克（Tim Cook）的說法，Apple Card 是美國歷史上發行最成功的信用卡

分享

之前美國民眾持 Apple Card「蘋果信用卡」購買 Apple 產品、Uber 和 Uber Eats 均可獲得 3％ 的現金回饋，現在又推出新的利多，持有者將可以用 24 個月無息分期的方式購買 iPhone

蘋果公司在財報會議中透露此消息，預計將在不久的將來生效，如果有興趣購買 iPhone，可以稍微暫緩，或許可等此方案在台上路後再購買；因為依照美國規則，iPhone 既適用於 3％ 的現金回饋、又可免費無息分期。等於一個月付約 $30 美金，就可以買到一支新 iPhone。

蘋果執行長提姆・庫克（Tim Cook）稱 Apple Card 是美國歷史上發行最成功的信用卡，這張卡不只對於購買蘋果產品及 Uber 付款有提供現金回饋，更不收取包括國際刷卡手續費在內的任何費用。

提姆・庫克亦在財報會議中宣布，蘋果創下了有史以來最高的第四季營收—— 640 億美金；儘管 iPhone 營收與去年相比略有降低，但被 Apple 其他領域（如穿戴設備）的營收補回來了。

蘋果公司預估，2020 年第一季的營收將會是 895 億美元，與今年第一季的 883 億美元約略持平。不過，如果能夠超過此預估的話，Apple 將創下有史以來最高的第一季營收。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple Card信用卡庫克財報蘋果iPhone

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

華納對抗Netflix、蘋果 HBO Max將以每月14.99美元訂閱

2019-11-01 11:08

Google Brain團隊利用AI分析分子結構 讓電腦系統「認識」不同氣味

2019-11-01 10:32

為了增加更多營收？Uber EATS開始在舊金山測試烹飪課程體驗項目

2019-11-01 10:33

Apple TV+正式上線 台灣地區已可訂閱使用

2019-11-01 17:25

Alphabet傳提議收購Fitbit 加強穿戴裝置市場競爭能力

2019-11-01 11:48

Uber成立自有金融服務 期望以Uber Money打造全新營運模式

2019-11-01 11:47

Waymo證實在鳳凰城開始小規模測試 全自動駕駛車輛接駁服務

2019-11-01 10:42

台鈴宣布攜手Gogoro打造電動車 實際車款將於2020年第四季亮相

2019-11-01 10:09

蘋果公布第四季財報結果 穿戴裝置、服務項目成全新吸金來源

2019-11-01 10:08

可能要等到明年 蘋果財務長暗示今年不會更新iPad Pro

2019-10-31 20:57

小米雙十一超級購物節 熱銷手機最高現折3,500元

2019-10-31 20:31

Yahoo奇摩將以自動化倉儲物流、人工智慧技術應戰雙11購物節

2019-10-31 11:53

三星攜手IBM加速5G、物聯網與數位化轉型應用

2019-10-31 09:06

上線前蘋果再加碼！凡Apple Music學生訂戶Apple TV+免費

2019-10-30 22:59

付費電視沒搞頭？索尼宣布明年關閉PlayStation Vue

2019-10-30 22:50

HBO Max明春上線加量不加價 強攻影音串流市場

2019-10-30 22:30

GlobalFoundries 與台積電達成製程技術侵權和解

2019-10-30 14:33

以街車形式呈現 光陽將於米蘭車展揭曉第二款電動重機RevoNEX

2019-10-30 14:32

U值媒／刪不掉再進化的新型App惡意程式，你中獎了嗎？

2019-10-30 12:48

線上看電影注意！小心LINE帳密被竊取

2019-10-30 11:27

共享電動機車WeMo Scooter推行智慧停車場 預計明年擴展海外市場

2019-10-30 10:38

GlobalFoundries與台積電 達成製程技術侵權和解

2019-10-30 09:16

斷訊危機暫解除 全國與頻道代理協商有進展

2019-10-29 19:27

為何它們都推6,400萬畫素手機？鏡頭連毛細孔都抓的住

2019-10-29 10:57

蘋果強調Mac Catalyst將是多年發展計畫 讓開發者輕易打造跨平台內容

2019-10-28 14:06

推出四個月後 vivo讓iQOO Neo換上S855處理器

2019-10-27 15:39

Intel推出更低耗電、更具運算效率的Tremont核心架構設計

2019-10-27 15:38

Mastercard、Visa、AE在內信用卡單位提出更簡單的線上支付工具

2019-10-26 14:39

Netflix行動裝置限定的低資費訂閱方案 開始在印尼市場推行

2019-10-26 14:06

LINE TAXI挑戰台灣大車隊 除500億計程車商機還有什麼盤算

2019-10-25 15:10

Google標榜取得量子霸權 IBM、Intel隨後做出吐槽

2019-10-25 12:27

U值媒／惡意App新模式！那些隱藏該刪的App

2019-10-25 11:38

Google開始在紐西蘭測試人工智慧接替對話系統Duplex

2019-10-25 11:11

Google挖角前微軟Cortana部門副總裁 未來擔任全新G Suite項目負責人

2019-10-25 10:33

祖克柏：Libra加密貨幣可推動金融服務進步 但無法確信能否成功

2019-10-24 11:09

Softbank以80億美元 取得共享辦公空間服務WeWork過半持股

2019-10-24 09:52

以品牌授權形式經營 淘寶台灣吸引台灣賣家加入跨境銷售

2019-10-24 09:20

結合LINE TAXI 在地服務LINE SPOT上線

2019-10-24 09:04

AI面試官來了！你能讓機器人喜歡 獲得工作嗎？

2019-10-23 21:26
看更多

熱門文章

iPhone購買改每月訂用制？ 蘋果早就為此鋪路了

2019-10-31 21:00

小米雙十一超級購物節 熱銷手機最高現折3,500元

2019-10-31 20:31

電信五雄雙11促銷 大拚場

2019-11-01 02:43

AirPods Pro讓山寨商重返榮耀！業務員：兩天後出貨不超過1800元

2019-10-31 20:45

半小時就充飽電！90 HZ螢幕更新率的超強手機OPPO Reno Ace使用心得

2019-10-31 19:08

中華電信迎雙11 指定方案搭配家電1+1好禮送

2019-11-01 16:01

台鈴宣布攜手Gogoro打造電動車 實際車款將於2020年第四季亮相

2019-11-01 10:09

可能要等到明年 蘋果財務長暗示今年不會更新iPad Pro

2019-10-31 20:57

華為Mate 20 X 5G 7日在台上市售價29,900元

2019-11-01 12:24

Google Brain團隊利用AI分析分子結構 讓電腦系統「認識」不同氣味

2019-11-01 10:32

動手玩／主打6400萬畫素相機、遊戲功能的Redmi Note 8 Pro

2019-11-01 15:33

Apple TV+正式上線 台灣地區已可訂閱使用

2019-11-01 17:25

華納對抗Netflix、蘋果 HBO Max將以每月14.99美元訂閱

2019-11-01 11:08

詐騙攻擊、App竊資訊怎麼防？Google安卓內建實用三大功能

2019-11-01 15:57

Apple Card爽買iPhone 無息分期24個月享3％現金回饋

2019-11-01 17:14

ROG Phone II終於加入電信資費銷售方案 至尊版將於11/29在台上市

2019-10-31 20:57

為了增加更多營收？Uber EATS開始在舊金山測試烹飪課程體驗項目

2019-11-01 10:33

比一比／同為6400萬畫素高超解像表現，realme XT、Redmi Note 8 Pro誰能勝出？

2019-11-01 15:20

Waymo證實在鳳凰城開始小規模測試 全自動駕駛車輛接駁服務

2019-11-01 10:42

Alphabet傳提議收購Fitbit 加強穿戴裝置市場競爭能力

2019-11-01 11:48

遠傳電信搶雙11 推易付卡上網流量買1送1

2019-11-01 16:14

蘋果公布第四季財報結果 穿戴裝置、服務項目成全新吸金來源

2019-11-01 10:08

宏達電參與VR趨勢展 亮相新品Vive Cosmos

2019-11-01 16:59

Uber成立自有金融服務 期望以Uber Money打造全新營運模式

2019-11-01 11:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top