繼淘寶之後 京東也揮軍加入台灣電商市場

2019-11-01 20:09 聯合新聞網 楊又肇



原先僅在台灣地區試行物流服務的京東，稍早也藉由雙11購物節活動宣布進軍台灣電商市場消息。

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京東稍早宣布將於11月1日起至11月11日舉辦「11.11京東全球好物節」，同時也準備在11月9日至11月10日期間於台北三創生活園區舉辦「京東雙11快閃活動」，藉此加入台灣地區雙11購物節戰場競爭。

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在此之前，市場就已經盛傳京東準備進軍台灣電商市場，但去年僅說明以旗下京東物流試營運形式，提供將貨品從台灣寄往中國境內服務，而此次宣布進軍台灣電商市場，主要還是先以既有營運平台增加繁體中文，以及台灣慣用語內容，形式上與淘寶早期作法相同。

對於未來規劃，京東3C電子及消費品零售事業群全球售總監王珍在接受採訪時表示，未來目標會在台灣設置自有服務平台，但在現有法規等限制情況下，現階段採取與台灣在地業者合作模式，長遠目標還是會希望建立自有平台服務。

相較京東，目前在台灣地區投入發展已有一段時間的淘寶，目前則是以品牌授權方式轉由英商克雷達投資有限公司台灣分公司在台經營，並且與原本淘寶及針對台灣、香港、澳門或國際市場打造的淘寶Lite採平行經營，而淘寶台灣服務將是針對台灣消費者購物需求提供更多在地化服務，本身與原本淘寶服務使用帳號系統並不互通。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》