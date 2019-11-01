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Apple TV+正式上線 台灣地區已可訂閱使用

2019-11-01 17:25楊又肇

更新：台灣地區使用目前已經可以透過Apple TV App使用Apple TV+服務，並且透過新台幣170元訂閱使用，同時可透過iPhone、iPad、Apple TV或Mac進行觀看。而若透過新購買的蘋果產品啟用服務的話，則可享有1年免費使用服務。

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蘋果稍早已經在美國等地區開通Apple TV+服務，讓《晨間直播秀 (The Morning Show)》、《末日光明 (See)》、《史努比登上太空 (Snoopy In Space)》等原創內容，搭配蘋果提供購買新機即可免費使用一年份Apple TV+服務優惠，成為蘋果吸引更多用戶加入Apple TV+服務的「武器」。

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依照目前蘋果公告費用，美國地區按月訂閱使用Apple TV+服務費用為4.99美元，並且可讓使用者在內6人以家庭方案形式訂閱使用，而在台灣地區則將會在11月2日上線運作，按月訂閱方案則以新台幣170元計費，同樣可讓最多6人在內人數共同使用。

為了吸引更多人使用，蘋果更針對不同市場也制定不一樣的計費方案，例如在印度市場僅以99盧比價格推行，換算為美金價格約為1.4美元，新台幣則是42元左右，甚至同樣提供最多6人一同使用優惠，藉此與Netflix、亞馬遜，甚至印度市場在地服務業者競爭。

市場看法認為，若依照蘋果目前推行Apple TV+服務的策略，有可能會在明年累積超過1億名付費用戶，並且增加將近60億美元營收。若加上蘋果旗下如iCloud、iTunes、Apple Music等服務項目已經帶來將近440億美元營收表現，明年蘋果或許將會在服務項目增加超過500億美元營收結果

除了Apple TV+，接下來包含迪士尼旗下串流影音服務Disney+也準備在11月12日上線營運，而包含華納旗下HBO推行的加值型串流影音服務HBO Max，以及美國寬頻電視公司Comcast推行的串流影音服務Peacock也陸續將在2020年正式推出，意味更多影音內容都將走上按月訂閱使用的串流服務模式，藉此吸引更多用戶族群。

當然，目前早已在市場發展許久的Netflix、亞馬遜也不會輕易讓出市場，前者主要持續強化本身原創影音內容與好萊塢電影產業合作，並且透過全球化發展增加更多用戶人數，而後者同樣投入原創影音內容之餘，更藉由本身Prime服務綁定增加使用人數。

至於在美國地區同樣很早投入串流影音服務的Hulu，以及Google旗下同樣強調原創內容的YouTube Premium，現階段則似乎面臨一些競爭瓶頸，因此顯然仍處於調整階段，而目前隸屬於美國連鎖量販超市Walmart旗下的串流影音服務Vudu，則是面臨對外求售局面，顯然並非只要是串流影音服務都能吸引消費市場買單，關鍵依然會是在內容與整體使用體驗是否足夠吸睛。

台灣市場將再次出現串流影音服務挑戰

而在此波串流影音服務市場競爭中，台灣地區接下來也預期可以看見Netflix、Apple TV+，以及Disney+在內服務競爭。

其中，Apple TV+收錄內容因為權屬蘋果，因此內容播放預期不會有太大問題，甚至可以藉由蘋果在地發展資源導入更具親和力的中文化內容，並且與本身服務、產品結合推廣。Disney+同樣基於迪士尼本身持有版權內容，因此在內容播放不會有太大問題，但仍有可能顧及在地代理合作關係，或許在服務項目會有些許調整，但實際情況仍要等服務正式上線為準。

Netflix方面雖然從在台推行以來便積極持續推動在地化發展，不僅讓諸多內容完成中文化，並且加入更多在地合作內容，但部分內容仍因版權、內容代理等限制，造成部分內容無法在台灣地區播放。不過，Netflix近期也積極著手與中華電信MOD合作，藉此擴展更多在地用戶人數。

除了蘋果、Netflix在內服務，目前台灣地區還有包含愛奇藝與悄悄上線的騰訊視頻、芒果TV等鎖定不同用戶族群的串流影音服務，甚至市場也傳出YouTube Premium服務準備在台上線運作消息，顯示接下來台灣地區的串流影音服務市場競爭將會持續擴大。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple蘋果Apple TV串流影音

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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