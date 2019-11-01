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華納用於對抗Netflix、蘋果的串流影音服務 HBO Max將以每月14.99美元訂閱

2019-11-01 11:08楊又肇

今年7月確認推出的HBO Max串流影音服務，稍早由HBO官方確認將以每月14.99美元方案計費，並且開放既有HBO Now服務訂閱用戶免費升級。

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不過，HBO方面也確認免費升級條件必須符合原本透過HBO官網訂閱服務的用戶身分，若是透過其他服務加入訂閱的話，可能就無法符合免費升級資格。而另外若是AT&T旗下電信、寬頻服務用戶的話，則可免費使用HBO Max服務，同時也將會在AT&T客製機種預載HBO Max App。

內容收錄部分，HBO Max將提供大量獨佔原創影音內容，同時也將收錄大量HBO電視劇、電影作品，同時也將涵蓋華納旗下持有影音內容，其中包含New Line、DC Entertainment、CNN、TNT、TBS、truTV、The CW、Turner Classic Movies、Cartoon Network、Adult Swim、Crunchyroll、Rooster Teeth、Looney Tunes在內頻道內容，同時日後也將持續加入更多觀看項目。

現階段預計收錄作品，包含先前提供Netflix串流播放的《六人行 (Friends)》，以及《新鮮王子妙事多 (The Fresh Prince of Bel Air)》、《美少女的謊言 (Pretty Little Liars)》、《蝙蝠女 (Batwoman)》、《河谷鎮》衍生劇《凱蒂. 基恩 (Katy Keene)》，另外也邀請好萊塢知名導演Greg Berlanti，以及知名女演員Reese Witherspoon製作全新獨佔電影內容。

目前HBO Max服僅先在美國境內提供，預計在2020年內上線運作，但接下來也會持續推廣至拉丁美洲與歐洲市場，同時計畫在2025年以前在美國境內吸引5000萬名訂閱用戶，並且預計在美國、拉丁美洲與歐洲市場累積超過7500萬至9000萬名訂閱用戶人數。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影NetflixHBO

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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