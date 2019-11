華納用於對抗Netflix、蘋果的串流影音服務 HBO Max將以每月14.99美元訂閱

今年7月確認推出的HBO Max串流影音服務,稍早由HBO官方確認將以每月14.99美元方案計費,並且開放既有HBO Now服務訂閱用戶免費升級。

不過,HBO方面也確認免費升級條件必須符合原本透過HBO官網訂閱服務的用戶身分,若是透過其他服務加入訂閱的話,可能就無法符合免費升級資格。而另外若是AT&T旗下電信、寬頻服務用戶的話,則可免費使用HBO Max服務,同時也將會在AT&T客製機種預載HBO Max App。

內容收錄部分,HBO Max將提供大量獨佔原創影音內容,同時也將收錄大量HBO電視劇、電影作品,同時也將涵蓋華納旗下持有影音內容,其中包含New Line、DC Entertainment、CNN、TNT、TBS、truTV、The CW、Turner Classic Movies、Cartoon Network、Adult Swim、Crunchyroll、Rooster Teeth、Looney Tunes在內頻道內容,同時日後也將持續加入更多觀看項目。

現階段預計收錄作品,包含先前提供Netflix串流播放的《六人行 (Friends)》,以及《新鮮王子妙事多 (The Fresh Prince of Bel Air)》、《美少女的謊言 (Pretty Little Liars)》、《蝙蝠女 (Batwoman)》、《河谷鎮》衍生劇《凱蒂. 基恩 (Katy Keene)》,另外也邀請好萊塢知名導演Greg Berlanti,以及知名女演員Reese Witherspoon製作全新獨佔電影內容。

目前HBO Max服僅先在美國境內提供,預計在2020年內上線運作,但接下來也會持續推廣至拉丁美洲與歐洲市場,同時計畫在2025年以前在美國境內吸引5000萬名訂閱用戶,並且預計在美國、拉丁美洲與歐洲市場累積超過7500萬至9000萬名訂閱用戶人數。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》