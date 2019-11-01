華納用於對抗Netflix、蘋果的串流影音服務 HBO Max將以每月14.99美元訂閱
今年7月確認推出的
Max串流影音服務，稍早由HBO官方確認將以每月14.99美元方案計費，並且開放既有HBO Now服務訂閱用戶免費升級。 HBO 分享
不過，HBO方面也確認免費升級條件必須符合原本透過HBO官網訂閱服務的用戶身分，若是透過其他服務加入訂閱的話，可能就無法符合免費升級資格。而另外若是AT&T旗下電信、寬頻服務用戶的話，則可免費使用HBO Max服務，同時也將會在AT&T客製機種預載HBO Max App。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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內容收錄部分，HBO Max將提供大量獨佔原創影音內容，同時也將收錄大量HBO電視劇、
作品，同時也將涵蓋華納旗下持有影音內容，其中包含New Line、DC Entertainment、CNN、TNT、TBS、truTV、The CW、Turner Classic Movies、Cartoon Network、Adult Swim、Crunchyroll、Rooster Teeth、Looney Tunes在內頻道內容，同時日後也將持續加入更多觀看項目。 電影 VIDEO
現階段預計收錄作品，包含先前提供
串流播放的《六人行 (Friends)》，以及《新鮮王子妙事多 (The Fresh Prince of Bel Air)》、《美少女的謊言 (Pretty Little Liars)》、《蝙蝠女 (Batwoman)》、《河谷鎮》衍生劇《凱蒂. 基恩 (Katy Keene)》，另外也邀請好萊塢知名導演Greg Berlanti，以及知名女演員Reese Witherspoon製作全新獨佔電影內容。 Netflix
目前HBO Max服僅先在美國境內提供，預計在2020年內上線運作，但接下來也會持續推廣至拉丁美洲與歐洲市場，同時計畫在2025年以前在美國境內吸引5000萬名訂閱用戶，並且預計在美國、拉丁美洲與歐洲市場累積超過7500萬至9000萬名訂閱用戶人數。
《原文刊登於合作媒體 mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》 楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。
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