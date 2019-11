Waymo證實在鳳凰城開始小規模測試 全自動駕駛車輛接駁服務

在自駕車技術發展持續精進的Waymo,稍早由執行長John Krafcik於富比士「30 under 30」活動上證實將在美國鳳凰城地區提供小規模的全自動駕駛車輛接駁服務。

在此之前,Waymo在鳳凰城地區提供的自動駕駛車輛接駁服務,依然會在車上配置一名隨車人員,以利在車輛發生意外事故時第一時間協助解決問題。而在後續向政府機構爭取之下,顯然Waymo終於獲准測試全自動駕駛車輛接駁服務,讓車輛可在沒有隨車人員能接手操作情況下,穩定承載乘客抵達指定目的地。

不過,首批獲邀測試的數百名使用者中,都必須簽署保密文件,並且要求不得對外透露實際乘坐體驗,或許也是為了避免突發事件等意外發生,並且維護公司名聲。

而就Waymo說明,目前旗下Level 4規格的自動駕駛車輛工廠已經正式在美國底特律啟用,同時也確定將與貨車品牌Peterbilt合作,雙方將合力打造可商業應用的自動駕駛貨車。

“In the heart of Detroit, MI we’ve opened the world’s first factory 100% dedicated to L4 autonomous Driver integration. Our factory recently completed 30 I-PACES that are now in CA for development and testing.” -@johnkrafcik @Forbes #30Under30Summit pic.twitter.com/MmntZLiVX4

— Waymo (@Waymo) 2019年10月28日