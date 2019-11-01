Uber成立自有金融服務 期望以Uber Money打造全新營運模式

Uber稍早宣布成立名為Uber Money的全新部門，預計提供數位錢包、現金卡及信用卡相關業務，其中信用卡業務更與巴克萊銀行攜手合作，並且由Peter Hazlehurst擔任部門負責人。

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如同今年9月開始向合作司機說明準備推出全新金融服務，Uber此項業務將針對全球超過400萬名合作司機、快遞人員提供便利銀行帳戶服務，除了方便合作司機、快遞人員可以更容易收款，更可協助改善這些合作對象無法申請銀行帳戶、信用卡的情況。

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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在此之前，Uber已經在美國地區提供申請聯名合作信用卡業務，讓使用者能透過刷卡消費累積Uber搭乘回饋。同時，在本身服務主要透過信用卡、現金卡等方式交易，Uber也期望建立自有金融服務，藉此讓合作司機、乘客能有更深度黏著使用體驗。

Uber過去就曾向合作司機提供金額借貸服務，主要是讓合作司機用於購車，以利提供更好乘車服務體驗，另外也透過現金卡服務讓合作司機可以更容易收款，甚至提供額度達100美元的現金預借服務，讓合作司機能以此支付汽油費用，以利提供車輛搭乘服務。

而透過自有金融服務系統，未來也有利於Uber逐步降低透過現金支付搭乘服務費用的比例，甚至未來也有可能針對使用者需求提供更方便的搭乘費用支付方式，例如目前在美國地區已經開始提供點數卡方式，讓使用者能在一般商店通路以現金購買，並且將點數輸入個人Uber帳號，即便沒有信用卡也能順利使用Uber搭乘服務。

除了讓旗下服務收費、付費變得更加簡單，Uber預期也能藉由自有金融服務創造全新營運模式，而不僅侷限現有金融交易方式。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》