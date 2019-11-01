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Uber成立自有金融服務 期望以Uber Money打造全新營運模式

2019-11-01 11:47楊又肇

Uber稍早宣布成立名為Uber Money的全新部門，預計提供數位錢包、現金卡及信用卡相關業務，其中信用卡業務更與巴克萊銀行攜手合作，並且由Peter Hazlehurst擔任部門負責人。

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如同今年9月開始向合作司機說明準備推出全新金融服務，Uber此項業務將針對全球超過400萬名合作司機、快遞人員提供便利銀行帳戶服務，除了方便合作司機、快遞人員可以更容易收款，更可協助改善這些合作對象無法申請銀行帳戶、信用卡的情況。

在此之前，Uber已經在美國地區提供申請聯名合作信用卡業務，讓使用者能透過刷卡消費累積Uber搭乘回饋。同時，在本身服務主要透過信用卡、現金卡等方式交易，Uber也期望建立自有金融服務，藉此讓合作司機、乘客能有更深度黏著使用體驗。

Uber過去就曾向合作司機提供金額借貸服務，主要是讓合作司機用於購車，以利提供更好乘車服務體驗，另外也透過現金卡服務讓合作司機可以更容易收款，甚至提供額度達100美元的現金預借服務，讓合作司機能以此支付汽油費用，以利提供車輛搭乘服務。

而透過自有金融服務系統，未來也有利於Uber逐步降低透過現金支付搭乘服務費用的比例，甚至未來也有可能針對使用者需求提供更方便的搭乘費用支付方式，例如目前在美國地區已經開始提供點數卡方式，讓使用者能在一般商店通路以現金購買，並且將點數輸入個人Uber帳號，即便沒有信用卡也能順利使用Uber搭乘服務。

除了讓旗下服務收費、付費變得更加簡單，Uber預期也能藉由自有金融服務創造全新營運模式，而不僅侷限現有金融交易方式。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber信用

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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