Alphabet傳提議收購Fitbit 加強穿戴裝置市場競爭能力

日前傳出準備出售的Fitbit，似乎有可能由Google母公司Alphabet提議收購。

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相關消息指出，Alphabet似乎有意出資收購Fitbit，藉此強化本身穿戴裝置市場競爭能力。不過，目前無論是Alphabet或Fitbit均未對此消息做回應。

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在此之前，相關說法表示Fitbit與風險投資銀行奎特里斯特聯合公司 (Qatalyst Partners)合作，預計對外尋求合適的潛在買家，藉此在競爭激烈的智慧穿戴市場另尋出路。

先前有不少看法認為Google準備推出Pixel品牌智慧手錶，但Google隨後澄清表示今年並未有此計畫。不過，市場看法認為Google最終還是會設法推出自有手錶產品，藉此強化本身在智慧穿戴市場競爭能力，同時也能比照Pixel手機模式，讓OEM廠商可有更多產品設計參考。

Fitbit現行市值約在11億美元，旗下產品包含運動手環、手錶等智慧穿戴裝置，而為了增加更多營收機會，Fitbit後續也串連行動支付服務，並且推出耳機產品配件，希望能在旗下產品延伸更多使用商機。

不過，因為小米、華為在內中國品牌切入市場競爭，導致智慧穿戴裝置售價被大幅拉低，使得Fitbit在內原本進軍智慧穿戴裝置市場的廠商面臨挑戰，進而選擇退出市場，或是像Fitbit繼續在市場奮戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》