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Google Brain團隊利用AI分析分子結構 讓電腦系統「認識」不同氣味

2019-11-01 10:32楊又肇

Google Brain團隊在近期對外公布論文中說明，將以將近5000種氣味分子數據，分別標示「奶油」、「熱帶風」、「草」等形容詞，藉此透過標示方式讓氣味能以數位化形式讓人工智慧進行學習，藉此對應真實世界裡的不同氣味。

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依照Google Brain團隊說明，在這樣的方式之下，將能讓人工智慧系統透過感測元件方式分辨空氣中不同氣味所涵蓋成分，甚至能透過數據分析方式產生全新氣味。

不過，相關看法則認為Google Brain團隊此項研究仍有缺陷，例如不同人對於相同氣味的感受會有差異，加上某些氣味成分以分子結構雖然相似，但可能會因為些微排列差異造成實際呈現氣味明顯不一樣。

如果加上混合香味的話，就更可能讓分子結構更加複雜，而這部份可能就需要加入更多數據，以及判斷條件決定人工智慧所認知的「氣味」。

即便目前被批評現有研究方式有缺陷，但Google Brain團隊認為藉由分子結構數據化、標示化，將能協助人工智慧系統「了解」實際氣味所對應數據，進而能將分析結果應用在氣味分辨、合成研究，甚至創造全新氣味。

類似研究，其實早期如IBM便運用超級電腦「華生」分析、製作全新味覺香水，而俄羅斯方面也有研究團隊透過人工智慧分析可能具潛在致命危險的合成氣味。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人工智慧Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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