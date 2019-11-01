Google Brain團隊利用AI分析分子結構 讓電腦系統「認識」不同氣味

Google Brain團隊在近期對外公布論文中說明，將以將近5000種氣味分子數據，分別標示「奶油」、「熱帶風」、「草」等形容詞，藉此透過標示方式讓氣味能以數位化形式讓人工智慧進行學習，藉此對應真實世界裡的不同氣味。

分享 facebook

依照Google Brain團隊說明，在這樣的方式之下，將能讓人工智慧系統透過感測元件方式分辨空氣中不同氣味所涵蓋成分，甚至能透過數據分析方式產生全新氣味。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

不過，相關看法則認為Google Brain團隊此項研究仍有缺陷，例如不同人對於相同氣味的感受會有差異，加上某些氣味成分以分子結構雖然相似，但可能會因為些微排列差異造成實際呈現氣味明顯不一樣。

如果加上混合香味的話，就更可能讓分子結構更加複雜，而這部份可能就需要加入更多數據，以及判斷條件決定人工智慧所認知的「氣味」。

即便目前被批評現有研究方式有缺陷，但Google Brain團隊認為藉由分子結構數據化、標示化，將能協助人工智慧系統「了解」實際氣味所對應數據，進而能將分析結果應用在氣味分辨、合成研究，甚至創造全新氣味。

類似研究，其實早期如IBM便運用超級電腦「華生」分析、製作全新味覺香水，而俄羅斯方面也有研究團隊透過人工智慧分析可能具潛在致命危險的合成氣味。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》