為了增加更多營收？Uber EATS開始在舊金山測試烹飪課程體驗項目

如同Uber將本身App整合多樣化的交通運輸工具，讓使用者能依照當下需求選擇，藉此提昇不同使用體驗，稍早在Uber EATS的更新中也加入名為「Moments」的烹飪課程體驗測試項目。

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過往主要提供餐飲外送服務的Uber EATS，稍早在舊金山地區開始向獲選用戶寄發電子郵件邀請，表示將可在11月17日之前的幾週內，透過Uber EATS服務預約名為「Moments」的烹飪課程，初期將提供要價75美元的中式水餃烹煮課程，以及要價55美元的奈及利亞風格晚餐。

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而Uber方面對此回應，僅表示目前公司會針對不同使用體驗進行嘗試，但並未透露此項服務具體上線時間，以及未來是否會成為正式服務項目。以目前服務名稱來看，實際上有點難以跟烹飪課程產生聯想，或許未來會針對需求進行變更。

由於不少使用者除了享受美食，同時也有意願學習如何烹煮各類餐飲的情況，透過Uber EATS服務系統背後數據分析哪些餐飲較受歡迎，藉此安排烹飪課程內容，或許將比傳統烹飪教室安排課程方式，更容易吸引學生加入課程。

目前Uber計畫透過更精準方式增加營收，因此透過Uber EATS的使用數據分析，藉此增加餐飲相關烹飪課程學習體驗，或許將能產生不同獲利方式。

類似情況，先前Airbnb也曾進一步延伸用住房體驗，讓提供住房資源的「房東」可以進一步提供在地導覽，或是針對當地景點提供更完整服務，甚至搭配完整線上訂票服務等資源，讓使用者能藉由服務享受一站式體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》