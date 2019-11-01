台鈴宣布攜手Gogoro打造電動車 實際車款將於2020年第四季亮相

在YAMAHA、宏佳騰與PGO先後宣布與Gogoro攜手合作，藉由Gogoro Network能源系統打造採換電設計的電動車產品之後，台鈴工業在今日 (10/31)活動上也宣布與Gogoro攜手合作，除了同樣將以Gogoro Network能源系統打造全新電動車產品，更將啟用全新智慧電動機車產品線，並且採用TL eReady全新品牌名稱。

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依照台鈴工業說明，未來將採取充電與換電雙系統模式發展電動車產品，同時此次與Gogoro的合作，並不會影響原先與中華汽車合作打造eMoving充電式電動車的合作關係，至於本身原本燃油車輛產品也會持續依循台灣政府環保法規形式繼續推行，藉此在台擴展更大車輛產品發展機會。

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而為了讓旗下電動車產品發展更具彈性，未來將採用獨立品牌TL eReady作為識別，其中「TL」代表「Tai Ling Motor」，而「eReady」則代表台鈴投入發展的電動車產品，並且以綠色詮釋環保形象。

至於實際應用車輛預計會在2020年第四季推出，但是否以Gogoro既有車款為基礎打造，目前仍處於評估階段，但有更大意願在於以自身技術打造電動車產品，並且採用Gogoro Network能源系統，透過換電方式運作。

在此次宣布與台鈴合作之後，Gogoro已經累積與台灣地區5家車廠合作，同時也與中華郵政、DHL在內企業合作導入商用車款，加上近期也在桃園市、台北市地區推行GoShare租賃服務，顯然準備在電動車市場應用持續擴展更大發展機會。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》