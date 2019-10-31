可能要等到明年 蘋果財務長暗示今年不會更新iPad Pro

除了公布新一季財報結果，蘋果財務長Luca Maestri表示新款iPad Pro發表時間將與去年不同，似乎暗示今年可能不會更新iPad Pro產品。

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原本市場消息指稱蘋果計畫在10月底揭曉全新iPad Pro，但從稍早新款AirPods Pro僅以新聞稿形式更新，同時目前蘋果也未有即將舉辦新品發表會的消息，因此開始令人開始想像接下來的iPad Pro更新時間。

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而就Luca Maestri透露說法，顯示蘋果至少要等到2020年才會再次更新iPad Pro產品，意味今年將不會看見新款iPad Pro，同時也可能代表未來iPad系列產品可能會統合在相同時間點進行更新，而不會像目前選擇在上半年公布新款iPad，並且在下半年更新iPad Pro產品。

如同先前市場傳聞，蘋果預期會在接下來準備更新的新款iPad Pro加入5G連網功能，同時有可能進一步加強相機鏡頭拍攝效果，但是否比照iPhone 11或iPhone 11 Pro系列換上更多鏡頭設計，目前仍無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》