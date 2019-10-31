親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Google新品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

曉明女中野炊11名學生燒燙傷 女學生喊好可怕

韓國瑜又出招：學貸免息！教部憂學生貸款套利

可能要等到明年 蘋果財務長暗示今年不會更新iPad Pro

2019-10-31 20:57楊又肇

除了公布新一季財報結果，蘋果財務長Luca Maestri表示新款iPad Pro發表時間將與去年不同，似乎暗示今年可能不會更新iPad Pro產品。

分享

原本市場消息指稱蘋果計畫在10月底揭曉全新iPad Pro，但從稍早新款AirPods Pro僅以新聞稿形式更新，同時目前蘋果也未有即將舉辦新品發表會的消息，因此開始令人開始想像接下來的iPad Pro更新時間。

而就Luca Maestri透露說法，顯示蘋果至少要等到2020年才會再次更新iPad Pro產品，意味今年將不會看見新款iPad Pro，同時也可能代表未來iPad系列產品可能會統合在相同時間點進行更新，而不會像目前選擇在上半年公布新款iPad，並且在下半年更新iPad Pro產品。

如同先前市場傳聞，蘋果預期會在接下來準備更新的新款iPad Pro加入5G連網功能，同時有可能進一步加強相機鏡頭拍攝效果，但是否比照iPhone 11或iPhone 11 Pro系列換上更多鏡頭設計，目前仍無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

付費電視沒搞頭？索尼宣布明年關閉PlayStation Vue

2019-10-30 22:50

Yahoo奇摩將以自動化倉儲物流、人工智慧技術應戰雙11購物節

2019-10-31 11:53

三星攜手IBM加速5G、物聯網與數位化轉型應用

2019-10-31 09:06

上線前蘋果再加碼！凡Apple Music學生訂戶Apple TV+免費

2019-10-30 22:59

HBO Max明春上線加量不加價 強攻影音串流市場

2019-10-30 22:30

GlobalFoundries 與台積電達成製程技術侵權和解

2019-10-30 14:33

以街車形式呈現 光陽將於米蘭車展揭曉第二款電動重機RevoNEX

2019-10-30 14:32

U值媒／刪不掉再進化的新型App惡意程式，你中獎了嗎？

2019-10-30 12:48

線上看電影注意！小心LINE帳密被竊取

2019-10-30 11:27

共享電動機車WeMo Scooter推行智慧停車場 預計明年擴展海外市場

2019-10-30 10:38

GlobalFoundries與台積電 達成製程技術侵權和解

2019-10-30 09:16

斷訊危機暫解除 全國與頻道代理協商有進展

2019-10-29 19:27

為何它們都推6,400萬畫素手機？鏡頭連毛細孔都抓的住

2019-10-29 10:57

蘋果強調Mac Catalyst將是多年發展計畫 讓開發者輕易打造跨平台內容

2019-10-28 14:06

推出四個月後 vivo讓iQOO Neo換上S855處理器

2019-10-27 15:39

Intel推出更低耗電、更具運算效率的Tremont核心架構設計

2019-10-27 15:38

Mastercard、Visa、AE在內信用卡單位提出更簡單的線上支付工具

2019-10-26 14:39

Netflix行動裝置限定的低資費訂閱方案 開始在印尼市場推行

2019-10-26 14:06

LINE TAXI挑戰台灣大車隊 除500億計程車商機還有什麼盤算

2019-10-25 15:10

Google標榜取得量子霸權 IBM、Intel隨後做出吐槽

2019-10-25 12:27

U值媒／惡意App新模式！那些隱藏該刪的App

2019-10-25 11:38

Google開始在紐西蘭測試人工智慧接替對話系統Duplex

2019-10-25 11:11

Google挖角前微軟Cortana部門副總裁 未來擔任全新G Suite項目負責人

2019-10-25 10:33

祖克柏：Libra加密貨幣可推動金融服務進步 但無法確信能否成功

2019-10-24 11:09

Softbank以80億美元 取得共享辦公空間服務WeWork過半持股

2019-10-24 09:52

以品牌授權形式經營 淘寶台灣吸引台灣賣家加入跨境銷售

2019-10-24 09:20

結合LINE TAXI 在地服務LINE SPOT上線

2019-10-24 09:04

AI面試官來了！你能讓機器人喜歡 獲得工作嗎？

2019-10-23 21:26

Google量子電腦曝光 200秒運算量等同超級電腦一萬年

2019-10-23 17:54

HBO等7頻道擬斷訊 NCC再介入調處拆彈

2019-10-23 11:34

NCC再度介入HBO斷訊風暴 要求調處不得斷訊

2019-10-22 22:18

美軍核武系統55歲古董級電腦終於更新 擺脫8吋磁碟片！

2019-10-22 19:18

影／華為研發鴻蒙對打谷歌？ 任正非：不會替代安卓

2019-10-22 16:27

Facebook強調 Libra加密貨幣不影響各國貨幣流通競爭

2019-10-22 08:20

Verizon Media Group加入中華電信領航隊 藉由5G網路推動更多數位內容

2019-10-21 21:49

GoShare電動車租賃服務正式進駐台北地區 新增汽車、輕型機車駕照註冊認證

2019-10-21 21:49

AirPods及iPad新品即將亮相 供應鏈吸睛

2019-10-21 13:33

明年5G手機出貨估成長近20倍 2024年可望突破7.5億支

2019-10-21 11:48

華為預期VR、AR 成為未來5G連網時代首波顯著應用

2019-10-21 10:57
看更多

熱門文章

iPhone下殺36折起！STUDIO A福利品特賣會9間門市登場

2019-10-31 17:09

蘋果iOS 13.2中性表情符號 遭批不當定義跨性別

2019-10-30 22:32

付費電視沒搞頭？索尼宣布明年關閉PlayStation Vue

2019-10-30 22:50

第一次「旅日」就上手！精選懶人必備10大旅遊APP神器

2019-10-31 12:43

ROG Phone II五大電信11月起開賣 1TB霧黑版月底登台

2019-10-31 15:50

上線前蘋果再加碼！凡Apple Music學生訂戶Apple TV+免費

2019-10-30 22:59

AirPods Pro是喇叭芽還是吹風機？剛發布就被網友玩壞了

2019-10-31 16:27

AirPods Pro讓山寨商重返榮耀！業務員：兩天後出貨不超過1800元

2019-10-31 20:45

半小時就充飽電！90 HZ螢幕更新率的超強手機OPPO Reno Ace使用心得

2019-10-31 19:08

DJI揭曉僅249公克重、免實名登記使用的可折疊空拍機Mavic Mini

2019-10-31 08:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top