蘋果公布第四季財報結果 穿戴裝置、服務項目成全新吸金來源

蘋果稍早公布2019財年第四季財報結果，其中營收達640.40億美元，相比去年同期629億美元成長2%，淨利則達136.86億美元，相比去年同期141.25億美元減少3%。

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而在產品銷售部分，包含Apple Watch、AirPods、HomePod、Apple TV與Beats品牌耳機在內穿戴產品，總計為蘋果帶進65.20億美元。而iPhone產品銷售依然呈現下滑，但相比先前下滑情況，蘋果執行長Tim Cook表示已經有顯著改善。

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另一方面，服務在內項目雖然仍不及iPhone產品銷售進帳，但依然呈現18%年成長幅度，並且累積高達125億美元銷售表現，加上接下來預期開放使用的Apple TV+，以及持續推廣的Apple Music服務，顯然會持續增加蘋果在服務項目營收。

同時，蘋果也透露旗下行動支付服務Apple Pay在上一季累積超過30億筆交易，同時交易成長數量是PayPal的4倍，整體營收更筆去年同期成長一倍。

以目前來看，蘋果已經開始逐漸擺脫仰賴過往以硬體為主的營收模式，並且期望能以服務增加更多營收機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》