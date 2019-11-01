親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Google新品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

台師大退休教師傳中國失蹤 校方與家屬瞭解中

「學姐」遭性騷擾案下封口令？黃瀞瑩：細節不願多談

蘋果公布第四季財報結果 穿戴裝置、服務項目成全新吸金來源

2019-11-01 10:08楊又肇

蘋果稍早公布2019財年第四季財報結果，其中營收達640.40億美元，相比去年同期629億美元成長2%，淨利則達136.86億美元，相比去年同期141.25億美元減少3%。

分享

而在產品銷售部分，包含Apple Watch、AirPods、HomePod、Apple TV與Beats品牌耳機在內穿戴產品，總計為蘋果帶進65.20億美元。而iPhone產品銷售依然呈現下滑，但相比先前下滑情況，蘋果執行長Tim Cook表示已經有顯著改善。

另一方面，服務在內項目雖然仍不及iPhone產品銷售進帳，但依然呈現18%年成長幅度，並且累積高達125億美元銷售表現，加上接下來預期開放使用的Apple TV+，以及持續推廣的Apple Music服務，顯然會持續增加蘋果在服務項目營收。

同時，蘋果也透露旗下行動支付服務Apple Pay在上一季累積超過30億筆交易，同時交易成長數量是PayPal的4倍，整體營收更筆去年同期成長一倍。

以目前來看，蘋果已經開始逐漸擺脫仰賴過往以硬體為主的營收模式，並且期望能以服務增加更多營收機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

Waymo證實在鳳凰城開始小規模測試 全自動駕駛車輛接駁服務

2019-11-01 10:42

為了增加更多營收？Uber EATS開始在舊金山測試烹飪課程體驗項目

2019-11-01 10:33

Google Brain團隊利用AI分析分子結構 讓電腦系統「認識」不同氣味

2019-11-01 10:32

台鈴宣布攜手Gogoro打造電動車 實際車款將於2020年第四季亮相

2019-11-01 10:09

可能要等到明年 蘋果財務長暗示今年不會更新iPad Pro

2019-10-31 20:57

小米雙十一超級購物節 熱銷手機最高現折3,500元

2019-10-31 20:31

Yahoo奇摩將以自動化倉儲物流、人工智慧技術應戰雙11購物節

2019-10-31 11:53

三星攜手IBM加速5G、物聯網與數位化轉型應用

2019-10-31 09:06

上線前蘋果再加碼！凡Apple Music學生訂戶Apple TV+免費

2019-10-30 22:59

付費電視沒搞頭？索尼宣布明年關閉PlayStation Vue

2019-10-30 22:50

HBO Max明春上線加量不加價 強攻影音串流市場

2019-10-30 22:30

GlobalFoundries 與台積電達成製程技術侵權和解

2019-10-30 14:33

以街車形式呈現 光陽將於米蘭車展揭曉第二款電動重機RevoNEX

2019-10-30 14:32

U值媒／刪不掉再進化的新型App惡意程式，你中獎了嗎？

2019-10-30 12:48

線上看電影注意！小心LINE帳密被竊取

2019-10-30 11:27

共享電動機車WeMo Scooter推行智慧停車場 預計明年擴展海外市場

2019-10-30 10:38

GlobalFoundries與台積電 達成製程技術侵權和解

2019-10-30 09:16

斷訊危機暫解除 全國與頻道代理協商有進展

2019-10-29 19:27

為何它們都推6,400萬畫素手機？鏡頭連毛細孔都抓的住

2019-10-29 10:57

蘋果強調Mac Catalyst將是多年發展計畫 讓開發者輕易打造跨平台內容

2019-10-28 14:06

推出四個月後 vivo讓iQOO Neo換上S855處理器

2019-10-27 15:39

Intel推出更低耗電、更具運算效率的Tremont核心架構設計

2019-10-27 15:38

Mastercard、Visa、AE在內信用卡單位提出更簡單的線上支付工具

2019-10-26 14:39

Netflix行動裝置限定的低資費訂閱方案 開始在印尼市場推行

2019-10-26 14:06

LINE TAXI挑戰台灣大車隊 除500億計程車商機還有什麼盤算

2019-10-25 15:10

Google標榜取得量子霸權 IBM、Intel隨後做出吐槽

2019-10-25 12:27

U值媒／惡意App新模式！那些隱藏該刪的App

2019-10-25 11:38

Google開始在紐西蘭測試人工智慧接替對話系統Duplex

2019-10-25 11:11

Google挖角前微軟Cortana部門副總裁 未來擔任全新G Suite項目負責人

2019-10-25 10:33

祖克柏：Libra加密貨幣可推動金融服務進步 但無法確信能否成功

2019-10-24 11:09

Softbank以80億美元 取得共享辦公空間服務WeWork過半持股

2019-10-24 09:52

以品牌授權形式經營 淘寶台灣吸引台灣賣家加入跨境銷售

2019-10-24 09:20

結合LINE TAXI 在地服務LINE SPOT上線

2019-10-24 09:04

AI面試官來了！你能讓機器人喜歡 獲得工作嗎？

2019-10-23 21:26

Google量子電腦曝光 200秒運算量等同超級電腦一萬年

2019-10-23 17:54

HBO等7頻道擬斷訊 NCC再介入調處拆彈

2019-10-23 11:34

NCC再度介入HBO斷訊風暴 要求調處不得斷訊

2019-10-22 22:18

美軍核武系統55歲古董級電腦終於更新 擺脫8吋磁碟片！

2019-10-22 19:18

影／華為研發鴻蒙對打谷歌？ 任正非：不會替代安卓

2019-10-22 16:27
看更多

熱門文章

iPhone購買改每月訂用制？ 蘋果早就為此鋪路了

2019-10-31 21:00

小米雙十一超級購物節 熱銷手機最高現折3,500元

2019-10-31 20:31

iPhone下殺36折起！STUDIO A福利品特賣會9間門市登場

2019-10-31 17:09

AirPods Pro讓山寨商重返榮耀！業務員：兩天後出貨不超過1800元

2019-10-31 20:45

第一次「旅日」就上手！精選懶人必備10大旅遊APP神器

2019-10-31 12:43

電信五雄雙11促銷 大拚場

2019-11-01 02:43

半小時就充飽電！90 HZ螢幕更新率的超強手機OPPO Reno Ace使用心得

2019-10-31 19:08

AirPods Pro是喇叭芽還是吹風機？剛發布就被網友玩壞了

2019-10-31 16:27

ROG Phone II五大電信11月起開賣 1TB霧黑版月底登台

2019-10-31 15:50

可能要等到明年 蘋果財務長暗示今年不會更新iPad Pro

2019-10-31 20:57

realme登第七大手機廠 realme XT電信通路明日開賣

2019-10-31 14:45

台灣大搶雙11 推綁資費送機票、i11限時搶購價1,111元

2019-10-31 15:41

Yahoo奇摩將以自動化倉儲物流、人工智慧技術應戰雙11購物節

2019-10-31 11:53

ASUS ProArt創作者系列在台上市 33萬頂級筆電創天價

2019-10-31 16:54

為了增加更多營收？Uber EATS開始在舊金山測試烹飪課程體驗項目

2019-11-01 10:33

ROG Phone II終於加入電信資費銷售方案 至尊版將於11/29在台上市

2019-10-31 20:57

Google Brain團隊利用AI分析分子結構 讓電腦系統「認識」不同氣味

2019-11-01 10:32

台鈴宣布攜手Gogoro打造電動車 實際車款將於2020年第四季亮相

2019-11-01 10:09

音樂精靈孫燕姿站台 手遊大作《RO》開新服

2019-10-31 18:19

蘋果公布第四季財報結果 穿戴裝置、服務項目成全新吸金來源

2019-11-01 10:08

Waymo證實在鳳凰城開始小規模測試 全自動駕駛車輛接駁服務

2019-11-01 10:42

U值媒／Apple Google皆遇到！手機惡意軟體的問題！

2019-10-31 12:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top