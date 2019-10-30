上線前蘋果再加碼！凡Apple Music學生訂戶Apple TV+免費

Apple TV+將在11月1日上線，今日祭出重磅優惠，只要是 Apple Music 學生訂閱戶，可以直接享有免費觀看 Apple TV+，這項優惠在台灣也會同步推行！

Photo Credit：Apple 官網截圖 分享 facebook

串流影音 Apple TV+ 即將在11月1日上線，今日主演 Apple TV+ 原創影集《狄金生》（Dickinson）的海莉史坦菲德 (Hailee Steinfeld) 在 IG 限時動態宣傳新作品《Dickinson》的同時，為蘋果代發最新祭出的優惠：「只要是 Apple Music 學生訂閱戶，可以直接享有免費觀看 Apple TV+。」根據蘋果官方，這項優惠在台灣也會同步推行。

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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串流影音市場打得火熱，看來巨頭們希望強強聯手先穩住用戶基數，Verizon 在上週二 (22 日) 宣布，將提供用戶 1 年期免費 Disney+ 服務， HBO Max 部分則是 HBO Now 訂戶和 AT＆T 訂閱 HBO 的觀眾可免費觀看。

先前蘋果在秋季發表會上，同步發表的大好康-凡購買新的 iPhone、iPad、Apple TV、iPod Touch 或 Mac 使用者還可免費觀看一年 Apple TV + ，如今再加碼，讓學生 Music用戶直接免費使用 Apple TV +，對熱愛影劇的學生來說的確是一大福音。

依照先前所公布的價格家庭方案，則是以每月170 元台幣計費，按月訂閱 7 天試用期結束後開始收費，可讓六位成員同時使用。

本週即將登場的劇集包含《Dickinson》由海莉史坦菲德(Hailee Steinfeld)和知名喜劇演員珍克拉考斯基(Jane Krakowski)主演的，還有由珍妮佛安妮斯頓、瑞絲薇絲朋和史提夫卡爾主演的《The Morning Show》，講述美國晨間新聞主播台下高潮迭起，以及《See》找來演出《權力的遊戲》《水行俠》的 Jason Momoa 擔任主演的。

《本文作者Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》