三星攜手IBM加速5G、物聯網與數位化轉型應用
針對接下來的5G連網應用需求，三星在稍早舉辦的年度開發者大會SDC 2019期間宣布與IBM合作，結合IBM旗下雲端服務與人工智慧技術，並且銜接三星旗下Galaxy行動裝置應用生態，藉此創造全新5G連網應用模式。
藉由銜接IBM旗下服務，三星預期將能透過旗下行動裝置協助更多企業進行數位轉型，並且擴大旗下產品導入應用在各個市場領域，例如藉由三星旗下手機、平板產品加速行動辦公模式，或是透過智慧穿戴裝置確認員工健康，或是協助判斷警員、消防員等高風險工作人員是否在執勤中發生意外。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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而藉由5G網路即時數據傳遞，以及配合雲端協同運算、人工智慧判斷等應用，更可讓企業端透過巨量數據分析結果進行市場決策，以數位化方式加快業務發展。另一方面，三星也強調藉由本身KNOX加密防護技術、區塊鏈技術應用確保數據安全，同時也能進一步推動物聯網應用發展，同時也預期以此擴展行動使用體驗。
在此次SDC 2019期間，三星也同時說明未來Bixby數位助理服務應用發展，並且詮釋全新螢幕可凹折手機應用可能性，另外更計畫建構全新Tizen作業系統應用生態。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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