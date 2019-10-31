親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Google新品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

高中英聽成績9時起公告 查詢網址在這裡

沖繩首里城遭祝融…70年前燒毀過 復建木材從台灣運來的

三星攜手IBM加速5G、物聯網與數位化轉型應用

2019-10-31 09:06楊又肇

針對接下來的5G連網應用需求，三星在稍早舉辦的年度開發者大會SDC 2019期間宣布與IBM合作，結合IBM旗下雲端服務與人工智慧技術，並且銜接三星旗下Galaxy行動裝置應用生態，藉此創造全新5G連網應用模式。

分享

藉由銜接IBM旗下服務，三星預期將能透過旗下行動裝置協助更多企業進行數位轉型，並且擴大旗下產品導入應用在各個市場領域，例如藉由三星旗下手機、平板產品加速行動辦公模式，或是透過智慧穿戴裝置確認員工健康，或是協助判斷警員、消防員等高風險工作人員是否在執勤中發生意外。

而藉由5G網路即時數據傳遞，以及配合雲端協同運算、人工智慧判斷等應用，更可讓企業端透過巨量數據分析結果進行市場決策，以數位化方式加快業務發展。另一方面，三星也強調藉由本身KNOX加密防護技術、區塊鏈技術應用確保數據安全，同時也能進一步推動物聯網應用發展，同時也預期以此擴展行動使用體驗。

在此次SDC 2019期間，三星也同時說明未來Bixby數位助理服務應用發展，並且詮釋全新螢幕可凹折手機應用可能性，另外更計畫建構全新Tizen作業系統應用生態

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星5G物聯網

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

付費電視沒搞頭？索尼宣布明年關閉PlayStation Vue

2019-10-30 22:50

上線前蘋果再加碼！凡Apple Music學生訂戶Apple TV+免費

2019-10-30 22:59

HBO Max明春上線加量不加價 強攻影音串流市場

2019-10-30 22:30

GlobalFoundries 與台積電達成製程技術侵權和解

2019-10-30 14:33

以街車形式呈現 光陽將於米蘭車展揭曉第二款電動重機RevoNEX

2019-10-30 14:32

U值媒／刪不掉再進化的新型App惡意程式，你中獎了嗎？

2019-10-30 12:48

線上看電影注意！小心LINE帳密被竊取

2019-10-30 11:27

共享電動機車WeMo Scooter推行智慧停車場 預計明年擴展海外市場

2019-10-30 10:38

GlobalFoundries與台積電 達成製程技術侵權和解

2019-10-30 09:16

斷訊危機暫解除 全國與頻道代理協商有進展

2019-10-29 19:27

為何它們都推6,400萬畫素手機？鏡頭連毛細孔都抓的住

2019-10-29 10:57

蘋果強調Mac Catalyst將是多年發展計畫 讓開發者輕易打造跨平台內容

2019-10-28 14:06

推出四個月後 vivo讓iQOO Neo換上S855處理器

2019-10-27 15:39

Intel推出更低耗電、更具運算效率的Tremont核心架構設計

2019-10-27 15:38

Mastercard、Visa、AE在內信用卡單位提出更簡單的線上支付工具

2019-10-26 14:39

Netflix行動裝置限定的低資費訂閱方案 開始在印尼市場推行

2019-10-26 14:06

LINE TAXI挑戰台灣大車隊 除500億計程車商機還有什麼盤算

2019-10-25 15:10

Google標榜取得量子霸權 IBM、Intel隨後做出吐槽

2019-10-25 12:27

U值媒／惡意App新模式！那些隱藏該刪的App

2019-10-25 11:38

Google開始在紐西蘭測試人工智慧接替對話系統Duplex

2019-10-25 11:11

Google挖角前微軟Cortana部門副總裁 未來擔任全新G Suite項目負責人

2019-10-25 10:33

祖克柏：Libra加密貨幣可推動金融服務進步 但無法確信能否成功

2019-10-24 11:09

Softbank以80億美元 取得共享辦公空間服務WeWork過半持股

2019-10-24 09:52

以品牌授權形式經營 淘寶台灣吸引台灣賣家加入跨境銷售

2019-10-24 09:20

結合LINE TAXI 在地服務LINE SPOT上線

2019-10-24 09:04

AI面試官來了！你能讓機器人喜歡 獲得工作嗎？

2019-10-23 21:26

Google量子電腦曝光 200秒運算量等同超級電腦一萬年

2019-10-23 17:54

HBO等7頻道擬斷訊 NCC再介入調處拆彈

2019-10-23 11:34

NCC再度介入HBO斷訊風暴 要求調處不得斷訊

2019-10-22 22:18

美軍核武系統55歲古董級電腦終於更新 擺脫8吋磁碟片！

2019-10-22 19:18

影／華為研發鴻蒙對打谷歌？ 任正非：不會替代安卓

2019-10-22 16:27

Facebook強調 Libra加密貨幣不影響各國貨幣流通競爭

2019-10-22 08:20

Verizon Media Group加入中華電信領航隊 藉由5G網路推動更多數位內容

2019-10-21 21:49

GoShare電動車租賃服務正式進駐台北地區 新增汽車、輕型機車駕照註冊認證

2019-10-21 21:49

AirPods及iPad新品即將亮相 供應鏈吸睛

2019-10-21 13:33

明年5G手機出貨估成長近20倍 2024年可望突破7.5億支

2019-10-21 11:48

華為預期VR、AR 成為未來5G連網時代首波顯著應用

2019-10-21 10:57

Libra加密貨幣將可在解決監管問題後 吸引100家銀行與金融業者加入

2019-10-19 12:03

蘋果直營店新課程 偷師圖文創作者咻咻熊的創作秘密

2019-10-18 17:36
看更多

熱門文章

小米首款智慧手錶 雷軍曝光實機照「就是腕上小手機」

2019-10-30 20:58

Excel選取加速器！挑出「特殊目標」還能驗算差異

2019-10-30 17:26

蘋果傳動員供應商 準備明年推出首款5G iPhone

2019-10-30 18:54

線上看電影注意！小心LINE帳密被竊取

2019-10-30 11:27

蘋果iOS 13.2中性表情符號 遭批不當定義跨性別

2019-10-30 22:32

蘋果預計明年iPhone出貨重返成長 受5G手機帶動

2019-10-30 20:33

付費電視沒搞頭？索尼宣布明年關閉PlayStation Vue

2019-10-30 22:50

Flash介在活著和死了之間… Google將移除相關搜尋結果

2019-10-30 20:48

上線前蘋果再加碼！凡Apple Music學生訂戶Apple TV+免費

2019-10-30 22:59

watchOS 6.1更新釋出 Apple Watch 1 / 2也能用新功能

2019-10-30 17:57

AirPods Pro主動降噪 還能切換模式聽環境音

2019-10-30 18:08

亞太電搶果粉 iPhone 11攜碼最高折4,400元

2019-10-30 12:32

HBO Max明春上線加量不加價 強攻影音串流市場

2019-10-30 22:30

iOS 13.2正式加入「Deep Fusion」拍攝效果 HomePod可識別不同人聲

2019-10-30 10:36

華碩ProArt品牌系列創作筆電、PC與螢幕登台 鎖定含金量更高創作市場

2019-10-30 10:38

Intel公布第9代Core i9-9900KS特別版處理器售價 10/30開放銷售

2019-10-30 14:32

三星露一點給你看 新折疊機將是上下翻蓋設計

2019-10-30 09:40

GlobalFoundries與台積電 達成製程技術侵權和解

2019-10-30 09:16

聯發科音頻晶片將納入Sony 360 Reality Audio聲音技術

2019-10-30 14:32

以街車形式呈現 光陽將於米蘭車展揭曉第二款電動重機RevoNEX

2019-10-30 14:32

免費線上看電影？ 小心LINE帳密被竊取

2019-10-30 17:55

三星已經申請新款手機名稱 包含Galaxy A92在內

2019-10-30 09:15

共享電動機車WeMo Scooter推行智慧停車場 預計明年擴展海外市場

2019-10-30 10:38

VMware針對未來5G網路大規模、高動態連接需求 打造自動化運作模式

2019-10-30 10:40

消息指稱《鬥陣特攻2》將於BlizzCon 2019期間亮相

2019-10-30 14:33

GlobalFoundries 與台積電達成製程技術侵權和解

2019-10-30 14:33

《魔獸世界》全新資料片「闇影大地」可能將於BlizzCon 2019亮相

2019-10-30 14:33

Google侵犯用戶資料 澳洲提起訴訟

2019-10-30 14:31

三星攜手IBM 打造新平台

2019-10-30 13:41

北都下架龍祥國興等4頻道 NCC點頭

2019-10-30 20:35

DJI揭曉僅249公克重、免實名登記使用的可折疊空拍機Mavic Mini

2019-10-31 08:38

十銓推多款影音記憶體升級方案 搶攻影音媒體創作浪潮

2019-10-30 18:37

GeForce GTX 1650、1660也加入「SUPER」系列顯示卡行列

2019-10-31 08:39

三星兩款Project Athena筆電有全天使用電力 還能幫手機無線充電

2019-10-31 08:40

三星開始向第三方電視提供Tizen作業系統、打造自有串流影音服務

2019-10-31 09:03

三星展示旗下螢幕直向凹折手機設計 暗示第二款螢幕可凹折手機

2019-10-31 08:58

與三星獨佔合作結束？ Sony連網電視也開始加入Apple TV應用功能

2019-10-31 09:06

三星為Bixby數位助理投入加倍開發人力 明年推行應用市集

2019-10-31 08:59

三星攜手IBM加速5G、物聯網與數位化轉型應用

2019-10-31 09:06

U值媒／刪不掉再進化的新型App惡意程式，你中獎了嗎？

2019-10-30 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top