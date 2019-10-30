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付費電視沒搞頭？索尼宣布明年關閉PlayStation Vue

2019-10-30 22:50INSIDE

之前還在尋求買家的索尼，卻於今日宣佈將關閉 PlayStation Vue；它曾是付費電視領域先行者，但依舊不敵整體市場趨勢變化。

▲Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
▲Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
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索尼（Sony）今天宣布，將於 2020 年 1 月 30 日關閉旗下直播電視服務 PlayStation Vue。從 2015 年 3 月推出以來，PlayStation Vue 一直讓索尼不斷燒錢，雖然一度提高價格以抵消升高的成本，不久前也曾經尋求新買主，但今日則確定將關閉服務。

索尼在官方聲明中表示，付費電視領域競爭太過激烈，再加上內容與網路交易成本昂貴，且該產業進展的速度比想像中慢，因此決定專注於原有核心遊戲業務。但 PlayStation 使用者不必擔心，仍然可以透過 PS4 的 PlayStation Store 以及其他與索尼合作的娛樂相關應用，繼續觀看電影、電視內容。

根據 The Verge 報導，PlayStation Vue 屬於付費電視市場的早期先行者，由索尼提供一定頻道的組合包，如果想要加入更多頻道內容，例如：體育、娛樂頻道等，用戶也可以每個月支付訂閱費用。

不過 PlayStation Vue 價格並不便宜，調整價格後，入門款訂閱費每月約 50 美元。雖然鼎盛時期曾有約 50 萬名訂閱用戶，但數量還是遠遠低於競爭對手如 YouTube TV 或 Sling。

儘管曾經是市場先行者，但仍舊不敵整體市場趨勢變化，PlayStation Vue 走向滅亡其實也敲響一記警鐘，代表大眾對傳統電視的興趣愈來愈低。相較之下，隨選影音媒體領域反而愈來愈受到歡迎，亞馬遜和 Netflix 也都表現亮眼，而現在娛樂產業參與者幾乎都投入隨選影音媒體領域，包括：迪士尼旗下的 Disney+、蘋果旗下的 Apple TV 以及 AT&T 旗下的 HBO Max 等。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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