付費電視沒搞頭？索尼宣布明年關閉PlayStation Vue

之前還在尋求買家的索尼，卻於今日宣佈將關閉 PlayStation Vue；它曾是付費電視領域先行者，但依舊不敵整體市場趨勢變化。

▲Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像 分享 facebook

索尼（Sony）今天宣布，將於 2020 年 1 月 30 日關閉旗下直播電視服務 PlayStation Vue。從 2015 年 3 月推出以來，PlayStation Vue 一直讓索尼不斷燒錢，雖然一度提高價格以抵消升高的成本，不久前也曾經尋求新買主，但今日則確定將關閉服務。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

索尼在官方聲明中表示，付費電視領域競爭太過激烈，再加上內容與網路交易成本昂貴，且該產業進展的速度比想像中慢，因此決定專注於原有核心遊戲業務。但 PlayStation 使用者不必擔心，仍然可以透過 PS4 的 PlayStation Store 以及其他與索尼合作的娛樂相關應用，繼續觀看電影、電視內容。

根據 The Verge 報導，PlayStation Vue 屬於付費電視市場的早期先行者，由索尼提供一定頻道的組合包，如果想要加入更多頻道內容，例如：體育、娛樂頻道等，用戶也可以每個月支付訂閱費用。

不過 PlayStation Vue 價格並不便宜，調整價格後，入門款訂閱費每月約 50 美元。雖然鼎盛時期曾有約 50 萬名訂閱用戶，但數量還是遠遠低於競爭對手如 YouTube TV 或 Sling。

儘管曾經是市場先行者，但仍舊不敵整體市場趨勢變化，PlayStation Vue 走向滅亡其實也敲響一記警鐘，代表大眾對傳統電視的興趣愈來愈低。相較之下，隨選影音媒體領域反而愈來愈受到歡迎，亞馬遜和 Netflix 也都表現亮眼，而現在娛樂產業參與者幾乎都投入隨選影音媒體領域，包括：迪士尼旗下的 Disney+、蘋果旗下的 Apple TV 以及 AT&T 旗下的 HBO Max 等。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》