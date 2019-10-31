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Yahoo奇摩將以自動化倉儲物流、人工智慧技術應戰雙11購物節

2019-10-31 11:53楊又肇

針對接下來即將迎接的雙11購物節，Yahoo奇摩表示旗下三項電商平台－Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城與Yahoo奇摩拍賣，預期藉全台首座自建自動化物流中心，以及人工智慧技術強化揀貨、倉儲進出在內物流處理效率，強調在雙11購物節期間仍可維持完整服務體驗。

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Yahoo奇摩購物事業群副總裁蔡伯璟表示，目前Yahoo奇摩購物中心在今年以來已經累計吸引將近1500個新品牌進駐，同時從10月開始也正式啟用與在地團隊合作建置的自動化物流中心，透過人工智慧動態揀貨，配合目前台灣電商業界最高儲貨容量的穿梭式自動倉儲 (Shuttle Rack)，藉此讓整體出貨時間縮減高達60%，並且降低供貨延遲問題。

同時，蔡伯璟也說明內部系統將會配合Yahoo奇摩旗下資源宣傳接下來的雙11購物節促銷內容，另外背後系統也會藉由人工智慧技術分析近期經常搜尋關鍵字，藉此判斷哪些貨品可以預先備好庫存，藉此加快貨品供應效率。

對於此次雙11購物節，蔡伯璟強調將會讓消費者維持一致的消費體驗，不會因為雙11購物節貨品銷售物流量影響出貨時間，同時更將都會送服務擴展至雙北地區20個行政區域，以配送距離不設限形式提供服務，讓消費者能在24小時內快速取得購買貨品。不過，對於導入新技術、物流系統模式，Yahoo奇摩並未特別強調是否能因應雙11購物節消費需求，進一步縮短消費者下單、取得購買貨品時間。

而針對跨境電商發展部分，Yahoo奇摩方面說明過去與Yahoo日本、Buyee合作之下，已經讓跨境訂單增加4倍，同時預期未來將會持續增加。

在未來發展裡，Yahoo奇摩更計畫藉由帶入更多創新科技、活化社群經營，並且加強顧客溝通，藉此提昇線上、線下購物體驗，讓Yahoo奇摩旗下電商平台可以增加更高集客力，預期未來將能繼續讓賣家數量年成長30%，同時線上銷售商品數量也能翻倍成長，另外更認為行動銷售業績將會增加至70%銷售佔比。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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