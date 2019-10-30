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GlobalFoundries 與台積電達成製程技術侵權和解

2019-10-30 14:33楊又肇

針對日前雙方在製程技術上的侵權爭議，GlobalFoundries與台積電稍早達成和解協議，將在全球地區進行專利交叉授權，其中涵蓋現有及未來10年所申請半導體相關技術專利。

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除了達成專利交叉授權與和解協議，GlobalFoundries與台積電未來仍將保留各自營運自由，並且向彼此客戶提供相關技術與服務。

在此之前，GlobalFoundries指稱台積電目前採用製程技術侵權，分別在美國地區向國際貿易委員會 (ITC)，以及在德國地區聯邦法院發起民事訴訟，甚至要求國際貿易委員會下令禁止進口，預期影響台積電目前從7nm到28nm之間製程產品。

而台積電方面，則是在後續向GlobalFoundries提出反訴。除了控訴侵權之外，台積電更要求GlobalFoundries停止生產侵權相關產品，同時也提出損害求償，但未透露具體求償金額。

基於GlobalFoundries提訴，更引發美國國際貿易委員會針對半導體設備廠商，以及其下游廠商產品進行基於美國關稅法的337條款調查，藉此釐清是否涉及違法。

不過，在GlobalFoundries與台積電很快達成和解協議，其中因素應該也是為了避免冗長法庭訴訟影響客戶產品生產進度，進而產生更大影響，同時雙方達成專利交叉授權也能達成更好市場訴訟防禦效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電專利半導體

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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