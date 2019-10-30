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共享電動機車WeMo Scooter推行智慧停車場 預計明年擴展海外市場

2019-10-30 10:38楊又肇

目前已經在雙北、高雄市地區投放將近5000台車輛，同時發發展進入三週年的電動機車共享租借服務WeMo Scooter，今日 (10/29)除了透過智慧交通白皮書說明旗下服務如何改變城市交通，同時也說明將擴大旗下智慧停車場解決方案，讓車輛租借使用歸還更方便，而包含服務使用介面、線上客服系統也都進行升級，藉此讓使用者能有更好操作感受。

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依照WeMo Scooter說明，截至目前為止經在台北市、新北市與高雄市地區投放將近5000萬台車輛，並且在過去一年累積超過500萬次租借使用數量，預期今年底的會員使用人數將達30萬人，同時估計明年會員人數將會有兩倍成長。

而就本身從去年10月至今年9月底進行調查，統計整理的智慧交通白皮書資料顯示，2019年的整體使用指標均比2018年同期增加5倍，活躍使用人數也比去年增加2倍，其中雖然男性會員使用人數比例偏高，但女性會員使用比例也有在增加，使用年齡層則以25歲至34歲範圍居多，其次則是18歲至24歲範圍，至於車輛使用高峰則是在下班時段，以及早上通勤上班時段，但即便在半夜也有一定使用需求。

至於使用模式則是以單向騎乘接駁需求居多，其次則是大眾運輸工具難以到達地點，或是上下班接駁、轉乘等使用目的。以台北市為例，目前使用熱度最高為大安區，其次則是中山區與內湖區，同時捷運沿線使用需求也相當高，主要還是以銜接乘車需求使用居多。

因此WeMo Scooter創辦人暨執行長吳昕霈表示，未來預期藉由本身技術持續擴展車聯網應用，並且協助推動智慧城市發展需求，藉由數據擴展更多應用服務。

WeMo Scooter創辦人暨執行長吳昕霈
WeMo Scooter創辦人暨執行長吳昕霈
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WeMo Scooter預計明年內將會額外投放1萬台車輛提供使用，因此在台車輛預期將會增加至最多1萬5000台左右，但實際數量還是要看未來營運布局情況。除了預計在台灣地區將服務擴展至六都地區，吳昕霈也透露接下來更計畫將服務擴展到海外地區，首波目標將會先以東南亞市場使用需求為主。

針對未來是否在使用車輛進一步做調整，吳昕霈也說明WeMo Scooter服務重點在於本身技術，以及消費者的使用體驗，因此未來並不排除與更多車廠合作，同時也有可能與光陽進一步合作，甚至電動機車使用形式也不排除加入換電使用模式，藉此與既有充電使用模式並行發展。

目前WeMo Scooter已經攜手台北市政府府前停車場，以及台北車站地下停車場採用的20個室內停車格，讓使用者能直接透過WeMo Scooter服務App即可控制停車場進出閘門，提供更方便的車輛歸還模式，未來更計畫與更多公有停車場、私人停車場合作，預計在明年上半年於雙北地區增加1000個室內、室外停車格，藉此改善過往消費者苦尋停車格的情況。

另外，包含此次更新、提供更好視覺判讀的3.0版本操作介面，以及全新增加的線上人工智慧客服「威威Chatbot」，更能協助真人客服提供24小時技術支援，並且在持續累積互動經驗後，讓服務品質也能持續提昇。

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吳昕霈表示，WeMo Scooter服務希望藉由數據分析方式改善傳統市區交通，同時從服務累積蒐集數據也能協助車廠了解消費者平常如何使用車輛，對於未來車輛產品研發、服務擬定都有一定幫助，甚至目前也已經與政府機構合作相關數據應用，預計套用在未來智慧城市發展。

尤其在未來5G聯網應用，吳昕霈預期本身服務所累積數據將能推動更多應用發展。

不過，對於目前台北市區已經開始加入GoShare、iRent在內共享電動機車租賃使用服務，吳昕霈的看法則認為有助於改善在地交通，原因在於電動機車的租賃服務原本就無法預期達成100%的使用率，多數消費者的使用目的都還是以單次短程接駁需求居多，因此當下無法找到合適的WeMo Scooter服務車輛，就會改用另一個共享車租機賃服務，但是對於整個城市交通改善確實有幫助，因此認為有更多服務加入競爭，其實最大獲利還是消費者。=

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

停車場電動機車WeMo

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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