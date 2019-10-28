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蘋果強調Mac Catalyst將是多年發展計畫 讓開發者輕易打造跨平台內容

2019-10-28 14:06楊又肇

macOS 10.15 Catalina版本中，蘋果期望藉由Mac Catalyst的設計，讓開發者能透過單次開發流程即可快速建造對應Mac及iPad裝置使用的應用程式。而依照蘋果描述，Mac Catalyst是一項持續多年發展更新項目，預計因應開發者需求持續加入更多應用內容。

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從蘋果產品行銷總監Todd Benjamin說明，Mac Catalyst對於許多開發者都是相當新穎的設計方案，透過整合UIKit與AppKit設計資源，在單次開發流程即可打造對應Mac及iPad裝置使用的應用服務，不僅可讓原本Mac裝置應用服務開發者將既有內容帶到iPad市場使用，原本以iPad裝置使用為主的應用服務、內容也能增加在Mac裝置發展機會。

就整體來看，蘋果將會持續在Mac Catalyst項目投入更多應用資源，並且依照開發者需求持續作更新，同時也能擴展單一應用服務發展機會，另外也能減少開發者必須針對不同平台多次打造內容的麻煩，甚至可以減少後續更新維護的作業流程。

以Mac Catalyst長遠發展目標來看，預期也會進一步銜接可以對應iPhone裝置使用內容，藉此讓開發者能以更少開發流程同時建造對應蘋果旗下更多產品的應用服務，甚至可以涵蓋Apple TV使用體驗，讓應用服務可在蘋果產品生態鏈有更大發展空間。

但由於不同裝置、不同平台原本就涉及架構與使用模式差異，在蘋果先前多次表示不會將iOS與macOS合併情況下，勢必要在UIKit、AppKit開發資源持續精進，讓開發者能更容易克服觸控操作與鍵盤、滑鼠操作使用體驗之間相容、互通難題，如此才能讓單一應用服務可以更容易橫跨蘋果旗下裝置使用。

舉遊戲內容為例，如果開發者能透過單次開發流程即可同時在iOS、macOS，甚至tvOS平台上發行，而後續更新與維護也變得更加容易，並且讓不同平台裝置使用者也能輕易互動，意味開發者所打造內容將可吸引更多使用者，同時也能創造更多應用可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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