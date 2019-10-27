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Intel推出更低耗電、更具運算效率的Tremont核心架構設計

2019-10-27 15:38楊又肇

如先前消息，Intel稍早宣布推出採Tremont架構設計的Pentium與Celeron處理器。

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Tremont架構採用Intel旗下Foveros 3D封裝技術，並且以10nm+製程技術打造，L2快取記憶體則增加至4.5MB，預期將取代原先的Apollo Lake架構，分別應用在新款Pentium與Celeron處理器，藉此套用在更低價位的小型筆電、物聯網裝置，或是各類小型機上盒應用設計產品。

此外，Tremont架構預期也會整合Intel Gen 11整合式顯示卡，進而讓處理器顯示效能提昇，並且在前端加入6組解碼器 (以3 x 2組叢集排列)，藉此讓各類運算效率提昇。

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配合目前已經應用在Ice Lake處理器內的Sunny Cove架構，Intel更計畫以Arm big.LITTLE設計形式，透過一組Sunny Cove架構打造的大核，加上四組以Tremont架構構成的小核，構成接下來準備應用在微軟雙螢幕裝置Surface NeoLakefield處理器

就先前Intel公布產品路線圖，在Tremont架構之後，預計在2021年推出的Gracemont架構，將會進一步提高CPU運作時脈，並且強化張量運算表現，讓新款處理器在人工智慧等運算應用效能提昇。

接下來，Intel更預期會在2023年推出以「Next Mont」作為暫稱的架構設計，預期會讓CPU運算時脈持續提昇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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