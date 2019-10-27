推出四個月後 vivo讓iQOO Neo換上S855處理器
顯然今年在7月宣布推出鎖定年輕用戶的遊戲手機iQOO Neo，因為採用舊款處理器而在市場銷售少了一點優勢，因此vivo很快地再次宣布推出換上Snapdragon 855處理器的版本。
而在整體設計上，新款iQOO Neo並未有明顯改變，同樣維持採用解析度為2340×1080的6.38吋Super AMOLED螢幕等規格，但配合此次更新增加換上UFS 3.0儲存元件，並且增加新款極光漸變配色版本，軟體方面則是加入部分NEX 3搭載功能。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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電池容量則為4500mAh，並且維持198.5公克重量，支援高達33W快充。相機部分，則分別搭載1600萬畫素視訊鏡頭，以及1200萬畫素主鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭組合的三鏡頭主相機。
換上Snapdragon 855處理器的新款iQOO Neo將區分6GB記憶體+64GB儲存容量、6GB記憶體+128GB儲存容量、8GB記憶體+128GB儲存容量，以及8GB記憶體+256GB儲存容量三種規格配置，建議售價則分別是人民幣1998元、2198元、2398元與2598元，預計從即日起開放預購，但不確定是否會引進台灣市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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