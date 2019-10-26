Netflix行動裝置限定的低資費訂閱方案 開始在印尼市場推行

2019-10-26 14:06 聯合新聞網 楊又肇



Netflix繼印度市場之後，開始在印尼市場推行行動裝置限定的低資費訂閱方案，藉此吸引更多用戶加入使用。

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目前Netflix在印尼地區開始推行僅以每月17印尼盾 (約4美元、新台幣120元左右)計費，但是僅限單一行動裝置使用，同時串流畫質僅限480P，甚至無法透過推撥方式將內容投放至連網電視上觀看。

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在此之前，Netflix其實就已經開始在印度地區推行有限制的低資費訂閱方案，更早之前則是在馬來西亞地區進行測試，目的希望透過低資費吸引更多以手機為主要上網裝置的用戶族群。

由於在現有智慧型手機普及市場中，串流影音服務競爭已經越來越激烈，同時既有服務要爭取更多新進用戶族群所面臨挑戰也越來越大，因此諸如Netflix在內已經進入全球市場規模發展的串流影音服務，先後開始鎖定更多新興市場發展，而諸如印度、印尼在內以手機作為唯一上網裝置的東南亞地區，則是成為全新串流影音服務戰場。

雖然Netflix標榜擁有龐大收錄影音內容，但在東南亞地區仍面臨更多在地服務業者競爭，例如此次在印尼地區以低資費方案吸引使用，依然必須與iFlix、Dimsum、playTV或Astro Go在內業者搶分市場，同時為了避免在在地內容競爭失利，Netflix近期更持續加強東南亞市場在地內容投資，甚至藉由本身於全球市場發展優勢，讓不同地區創作內容可以成為吸睛內容刺激觀看使用率。

不過，目前Netflix似乎仍在評估有限制的低資費訂閱方案推行模式，針對智慧型手機與上網方案普及應用的市場，現階段仍維持既有計費模式，並未計畫推出僅限行動裝置使用的訂閱方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》